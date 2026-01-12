El Centro Cultural de la Fundación Caja Rural del Sur en Córdoba recibe las obras de 29 creadoras

Cartel de la muestra colectiva '29 creadoras en Córdoba'. - FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR

CÓRDOBA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La sala de exposiciones del Centro Cultural 'José Luis García Palacios' en Córdoba de Fundación Caja Rural del Sur acogerá desde el próximo miércoles 14 de enero una muestra colectiva con 29 creadoras de Córdoba, que ha organizado Alipa Cañete, comisariada por Pepe Cañete y Lola Valiente y que podrá visitarse hasta el próximo 13 de febrero, en horario de mañana, entre las 11,00 y las 13,30 horas, y por la tarde, entre las 18,00 y las 21,00 horas.

Según ha informado la Fundación Caja Rural del Sur en una nota, en esta exposición se integra obras de artistas con una larga trayectoria, como Rita Ruthowski, Julia Hidalgo, Isabel Jurado, María Teresa García, Ángeles Alcántara, María José Ruíz, María José Bellido, Lola Valiente, Pilar Argudo, Rosa de Gabriel y Eva Vega.

También se podrá disfrutar en la muestra de la instalación sonora de Carmen Osuna, los dibujos de Marta Morón y Lucía Gutiérrez; las esculturas de Ainhoa Díaz, Marta Campos, Teresa Guerrero y Sofía Ostos; el grabado de Maca Horcas, las acuarelas de Dolores García, Salomé Jiménez; los collages de María José Ruíz Navarro, Rosa iIlanes y Mariló Fernández; la fotografía impresa en papel de algodón de Nieves Galiot, y las obras las jóvenes creadoras Inmaculada Gutiérrez y Laura Vinós.

En opinión de Pepe Cañete Martínez, presidente de Alipa Cañete, "la presencia de artistas femeninas en exposiciones, tanto individuales como colectivas, y en otros eventos artísticos que se desarrollan en nuestro territorio, demuestra que ellas están adquiriendo un protagonismo activo que desafía, en su lucha por la igualdad, la falta de visibilidad que, en el ámbito artístico, ha sido lo habitual a lo largo de la historia".

A ello ha añadido que "en esta exposición en la galería de la Fundación Caja Rural del Sur podremos ver los trabajos de artistas conocidas en el panorama nacional e internacional y otras que despuntan en el ámbito de la creación y la innovación. Representa a un nutrido grupo de artistas que, a través de sus trabajos, dan cuenta del estado actual del arte femenino en nuestra ciudad y provincia".

De cara a esta exposición colectiva, Pepe Cañete Martínez ha explicado también que "en la muestra podemos advertir cómo las artistas cordobesas exploran temáticas diversas que indagan en la personalidad, la historia, la mitología, la crítica social, la ecología y la memoria. Las múltiples técnicas, soportes y medidas derivan en una variedad de estilos en los que el color, el movimiento, las formas y la composición determinan la identidad de sus autoras".

"Con esta pluralidad de estilos --ha proseguido-- podemos encontrar representaciones adscritas a la figuración, en las que son constantes los símbolos, las metáforas y las reflexiones, y otras que, gradualmente, se van aproximando a la abstracción a través de la propia materia", y para concluir que "hay que destacar la novedad que supone reunir las obras de un número tan copioso de artistas femeninas cordobesas, ya que no existe constancia, en la historia reciente de Córdoba, de un hecho de similares características".