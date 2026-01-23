El Centro de Innovación Oleoturístico de los Paisajes Olivareros abrirá en Jaén en septiembre

Presentación del proyecto en Fitur - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las obras del Centro de Innovación Oleoturístico de los Paisajes Olivareros de Andalucía ya han arrancado en la capital jiennense con un plazo de ejecución de seis meses. Además, el Ayuntamiento de Jaén ya ha licitado el contenido de este proyecto, por lo que la previsión es que el centro abra sus puertas en el mes de septiembre.

Así lo ha indicado la concejala de Cultura, María Espejo, que junto al diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, ha presentado en Fitur este proyecto que se complementará con la puesta en valor del yacimiento arqueológico de la almazara de los Robles, impulsado por la Diputación de Jaén en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino OleotourJaén, financiado con fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

Espejo ha apuntado que este centro "consolidará a Jaén como la gran capital del oleoturismo en España", al tiempo que ha destacado la colaboración "ejemplar" entre administraciones.

En cuanto al uso de este centro, María Espejo, ha destacado que será "un organismo vivo, puesto que se ubicará en un enclave con una carga histórica profunda: el Cortijo de los Robles". Este lugar ya posee intervenciones arquitectónicas de gran valor y presenta restos arqueológicos importantes. Por tanto este proyecto, según ha subrayado, se ha diseñado como un "embrión que protege nuestra historia".

Su construcción se realizará con una "delicadeza extrema, integrándose entre el arbolado existente y sin alterar su entorno, de modo que conecte a la perfección con el pasado olivarero que allí se produjo".

La edil ha indicado además que el edificio "será todo un referente de sostenibilidad medioambiental, con una arquitectura definida por espacios dinámicos y abiertos donde destacan un patio central que se ha inspirado en el vacío del hueso de aceituna y que servirá de acceso principal que estará rodeado de paños acristalados y vegetación autóctona, creando un microclima refrescante con la presencia incluso de un olivo centenario.

La planta será polivalente, una zona versátil y puerta de entrada a la zona de visita de la restauración arqueológica del Cortijo de los Robles". En cuanto al contenido del edificio, la edil de Cultura y Turismo ha resaltado que el objetivo "es que el visitante no solo observe, sino que sienta el olivar". Así, el centro ofrecerá proyecciones virtuales en 3D, recreando cómo era una almazara y villa romana. María Espejo ha asegurado que será toda una "experiencia inmersiva" sobre cómo se trabajaba el olivar desde la época romana.

El centro tendrá también la posibilidad de poder celebrar catas de aceite, pues se va a establecer una zona habilitada de show coocking y también contará con la posibilidad de albergar exposiciones temporales relacionadas con el olivar.

El arquitecto Alfonso Mollinedo, diseñador de este proyecto, ha incidido en que esta idea de edificio nace de un elemento vivo como es el hueso de aceituna. "Una primera inspiración a la que se añade además la luz que tiene Andalucía y los patios andaluces, por lo que el acceso se hace a través de un patio ajardinado precioso y un olivar que nos recibe, así como la instalación de plantas trepadoras que generarán sombra y sumará en sostenibilidad".

Por último, el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, ha subrayado el papel fundamental de la Diputación en la puesta en valor de la almazara de Los Robles. "Es una intervención de turismo sostenible, integrado en el propio paisaje urbano y que posibilita que se aglutinen recursos materiales turísticos que enlazan la cultura patrimonial, con el enorme elenco gastronómico que representa Jaén capital", ha dicho Lozano.