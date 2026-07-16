Los centros cívicos de Córdoba, incluidos los que funcionan como refugios climáticos, se adaptan al horario de verano

Dos mujeres se protegen del sol. - Álex Zea - Europa Press

CÓRDOBA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los centros cívicos de Córdoba, incluidos los que forman parte de la red municipal de refugios climáticos, modifican su horario de apertura desde este jueves y hasta el próximo 4 de septiembre, de acuerdo con el funcionamiento previsto cada año durante el periodo estival.

Así lo ha indicado el Ayuntamiento de Córdoba en una nota en la que ha detallado que cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) active el nivel de alerta naranja, los centros cívicos que funcionan como refugios climáticos abrirán exclusivamente en horario de mañana, de 8,30 a 15,00 horas, es decir, el Centro Cívico Fuensanta, el Centro Cívico Norte y el Centro Cívico Poniente Sur. El resto de refugios climáticos de la red municipal mantendrán el horario establecido desde el inicio de la campaña.

Por su parte, cuando se decrete alerta roja por altas temperaturas, se mantendrá el protocolo extraordinario previsto, por lo que los refugios climáticos permanecerán abiertos de 9,00 a 21,00 horas, con el objetivo de ofrecer una mayor cobertura a la ciudadanía durante los episodios de calor extremo.

El Ayuntamiento recuerda la importancia de seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias durante los días de altas temperaturas, evitando la exposición al sol en las horas centrales del día, manteniendo una adecuada hidratación y prestando especial atención a personas mayores, menores y personas con enfermedades crónicas.