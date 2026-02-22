Cerca de 1.300 menores granadinos solicitan la ayuda de 100 euros para la adquisición de gafas y lentes

ONCE

GRANADA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.283 menores de la provincia de Granada han solicitado la ayuda de 100 euros para la adquisición de gafas, lentes graduadas o de contacto enmarcadas en el Plan Veo, programa puesto en marcha el 16 de diciembre y que desde entonces acumula un total de 54.083 solicitudes en toda España.

El Plan Veo, impulsado por el Ministerio de Sanidad, está destinado a la mejora del acceso a sistemas de ayuda visual en la infancia y contempla una ayuda económica de hasta 100 euros por persona beneficiaria para la adquisición de gafas, lentes graduadas o lentes de contacto. Se enmarca en una medida de carácter excepcional que responde a una necesidad de salud pública y a la voluntad de reducir las barreras económicas en este ámbito, ha recordado el Gobierno en una nota.

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha valorado positivamente la acogida del programa en la provincia y ha subrayado que "el elevado número de solicitudes confirma que esta medida responde a una necesidad real de muchas familias granadinas. Garantizar el acceso a la salud visual desde la infancia es invertir en igualdad de oportunidades y en bienestar".

El Plan Veo se desarrolla en colaboración con el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO) y cuenta con la participación de establecimientos sanitarios de óptica adheridos en todo el territorio. El programa cuenta actualmente con la adhesión de 6.863 establecimientos de óptica en toda España, lo que representa el 68,6% del total nacional, según datos del CGCOO. Además, 12.743 profesionales ópticos-optometristas participan en esta iniciativa. En el caso de la provincia de Granada, están adheridos cerca de 170 establecimientos.

Montilla ha destacado además que "el Plan Veo es un ejemplo de cómo las políticas públicas pueden incidir directamente en la vida cotidiana de las personas, eliminando barreras económicas y reforzando la equidad en el acceso a la salud. Desde el Gobierno de España seguiremos impulsando iniciativas que protejan a la infancia y apoyen a las familias".