Archivo - Agentes en un colegio electoral - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 21.293 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y de la Policía Local velarán en Andalucía este domingo 29 de noviembre para que la jornada electoral transcurra con normalidad y se garantice que los más de 6,83 millones de personas llamadas a las urnas en la comunidad para las elecciones generales puedan participar y ejercer su derecho al voto.

Este despliegue de efectivos cubrirá la apertura durante la jornada de este 29N de 3.756 colegios electorales en los que los andaluces dispondrán de 10.487 mesas electorales compuestas por 31.461 miembros.

Según los datos facilitados a Europa Press por la Delegación del Gobierno en Andalucía, el dispositivo especial de seguridad contará con 7.353 agentes de la Policía Nacional y 11.234 efectivos de la Guardia Civil repartidos por las ocho provincias andaluzas este 29N, a los que se sumarán 2.697 agentes de la Policía Local.

La Guardia Civil y la Policía Nacional mantienen activo el operativo de seguridad desde el inicio de la campaña electoral, en una primera fase centrada en la recopilación de información y en la prevención de posibles incidentes o situaciones de conflicto. Posteriormente, a partir de las 20.00 horas del día 29 de noviembre, se pondrá en marcha una segunda fase del dispositivo, en la que los agentes asumirán labores de vigilancia y control tanto de los centros de votación como de la custodia del material electoral.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizarán un seguimiento específico de 10.487 mesas electorales durante la jornada de votación en Andalucía. Para estos comicios se habilitarán 3.760 locales electorales distribuidos entre los 785 municipios de la comunidad autónoma.

Junto al despliegue de efectivos de Guardia Civil y Policía Local y Nacional para facilitar el correcto desarrollo de la jornada electoral y velar por la seguridad de todos los ciudadanos, un total de 4.899 representantes de la Administración y empleados públicos participarán en la organización y coordinación de la jornada electoral del 29N en Andalucía junto a los 94.455 ciudadanos designados para integrar las mesas electorales, entre titulares y suplentes.

MÁS DE 13,5 MILLONES DE SOBRES Y 431 KITS DE VOTO EN BRAILLE

Andalucía contará durante la jornada del 29N con 59 Juntas Electorales de Zona, 3.756 colegios, 10.495 mesas, 19.888 urnas y 8.238 cabinas. A estos recursos se suman más de 13,5 millones de sobres y 4.672 tablets para la transmisión de datos.

Además estarán disponibles 431 kits de voto en braille este 29N, que incorpora como principal novedad que las personas con discapacidad visual han podido solicitar y recibir estos kits directamente en sus domicilios para facilitar el ejercicio de su derecho al voto. Los colegios contarán con cartelería para facilitar la accesibilidad cognitiva para las personas que lo necesiten.

Los miembros de las mesas podrán informarse y consultar sus dudas en los 147.398 manuales de instrucciones distribuidos con las normas, derechos y deberes de la jornada electoral. Por su parte, los representantes de la Administración General del Estado contarán con 4.672 dispositivos transmisores de datos, que servirán para grabar y remitir en tiempo real las incidencias desde las aperturas de mesas, a las 09.00 horas, hasta el cierre, a las 20.00 horas.

También podrán transmitir la información relacionada con la constitución de las mesas, incidencias que se pudieran producir durante la jornada electoral y el envío de los resultados de los escrutinios. Los datos del proceso electoral se podrán consultar en la web habilitada para las elecciones generales de 2026 'https://29neleccionesgenerales.es/'.