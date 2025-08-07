Cerca de 2.700 niños y jóvenes de Córdoba y su provincia se forman en el uso responsable de la tecnología

CÓRDOBA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 2.800 niños de Córdoba capital y provincia se formarán durante este verano en el uso seguro y responsable de la tecnología, además de potenciar su talento digital y pensamiento crítico, con especial atención a aquellos en situación de mayor vulnerabilidad digital, gracias a 'Campamento Digital', una iniciativa presencial y gratuita para niños y jóvenes de 9 a 17 años en las que crean, juegan, se divierten y aprenden guiados por educadores especializados.

Según ha indicado la Fundación Cibervoluntarios en una nota, un total de 2.200 niños se han formado ya gracias a Campamento Digital en toda la provincia, de los cuales más de 300 lo han hecho en la capital. Durante lo que resta de verano, participarán casi un centenar más de niños en Córdoba y más de 500 en otras localidades como Priego de Córdoba, Lucena, Cabra, Puente Genil, Montalbán de Córdoba, Rute, Cañete de las Torres, Villaralto, Baena, Montoro, Torrecampo o El Guijo, entre otras.

La teniente de alcalde y delegada de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos, y la coordinadora de proyectos nacionales de Fundación Cibervoluntarios, Andrea Tarraso, han visitado este jueves una de las actividades de 'Campamento Digital', que se desarrolla en el Centro Cívico Lepanto y que responde a la necesidad de que la infancia y juventud cuente con herramientas adecuadas para desenvolverse en un entorno cada vez más digitalizado.

Esta actividad no solo enseña a usar la tecnología, sino a comprenderla y aprovecharla como herramienta de desarrollo personal y profesional. Gracias al apoyo de ayuntamientos, centros educativos y entidades locales, este programa se organiza en espacios accesibles y seguros, promoviendo una educación digital cercana.

En este contexto, la teniente de alcalde y delegada de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos, ha manifestado que "este tipo de iniciativas nos permite tener a los jóvenes aprendiendo en algo tan atractivo como las competencias digitales".

Por su parte, la coordinadora de proyectos nacionales de Fundación Cibervoluntarios, Andrea Tarraso, ha indicado que "Campamento Digital actúa como una herramienta de transformación social, responde a la urgencia de que la infancia y juventud, sobre todo en contextos vulnerables, accedan a las mismas oportunidades de desarrollo, bienestar y futuro profesional".

CONTENIDO ADAPTADO POR EDADES

El programa se organiza en diferentes grupos de edad y todos los contenidos están diseñados para adaptarse a sus necesidades y capacidades. Los más pequeños, entre nueve y once años, se convierten en 'detectives digitales' que aprenden a identificar noticias falsas, proteger su identidad en internet y crear contenido como presentaciones o vídeos.

En la franja de 12 a 13 años profundizan en el uso consciente de la tecnología, la convivencia digital y el cuidado de la privacidad en redes sociales. Para los jóvenes de 14 a 17 años, 'Campamento Digital' se convierte en un espacio de exploración y proyección de futuro. En esta etapa se trabajan temas como la creación de un currículum digital, el emprendimiento online, el desarrollo de contenido para redes sociales, la inteligencia artificial, la programación y la ciberseguridad.

Al finalizar, todos los participantes reciben el certificado oficial 'DigComp', que acredita sus competencias digitales según el marco europeo, aportando un valor diferencial a su formación académica y profesional.

'Campamento Digital' es una iniciativa impulsada por Fundación Cibervoluntarios, dentro del Programa de Competencias Digitales para la Infancia, CODI, puesto en marcha por el Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.