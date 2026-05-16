Cerca de 369.000 andaluces podrán votar por primera vez en elecciones autonómicas este 17M

Archivo - Votantes en un colegio electoral en Málaga en una imagen de archivo - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 368.858 andaluces podrán ejercer este domingo 17 de mayo su derecho al voto por primera vez en unas elecciones autonómicas, lo que supone el 5,41% de los 6.812.902 electores convocados a las urnas en la comunidad, según los datos definitivos de la Oficina del Censo Electoral consultados por Europa Press.

Por provincias, Sevilla se sitúa a la cabeza en número de nuevos electores respecto a las autonómicas del 19 de junio de 2022, con 91.001, seguida por Málaga, con 69.301; y Cádiz, con 58.329. Por detrás se encuentran Granada, con 39.772; Córdoba, con 32.918; Almería, con 29.456; Jaén, con 25.733; y Huelva, con 22.348.

En relación a las elecciones generales del 23 de julio de 2023, la cifra de nuevos electores alcanza los 269.265, con la siguiente distribución provincial: Sevilla, 66.979; Málaga, 50.509; Cádiz, 42.492; Granada, 29.012; Almería, 21.637; Córdoba, 23.729; Jaén, 18.501; y Huelva, 16.406.

Respecto a los comicios europeos del 9 de junio de 2024, el número de nuevos electores es menos significativo (186.094 en toda Andalucía) con el siguiente reparto por provincias: Sevilla, 46.275; Málaga, 34.910; Cádiz, 29.336; Granada, 20.078; Córdoba, 16.378; Almería, 14.890; Jaén, 12.830; y Huelva, 11.397.

En total, 6.812.902 andaluces, 302.070 de ellos residentes en el extranjero, podrán ejercer el derecho al voto este domingo 17 de mayo en las elecciones autonómicas, lo que supone un 2,5% más que en los anteriores comicios del 19 de junio de 2022.

