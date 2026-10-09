Cerca de 6,85 millones de andaluces podrán votar en las generales del 29N, casi 178.000 más que en julio de 2023

Archivo - Una persona vota en un colegio electoral de Sevilla en las últimas elecciones municipales de mayo de 2023. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 6,85 millones de andaluces podrán ejercer el derecho al voto el domingo 29 de noviembre en las elecciones generales, lo que supone 177.891 más en relación a los comicios celebrados en julio de 2013, según datos de la Oficina del Censo Electoral (OCE) consultados por Europa Press.

En concreto, 6.847.487 andaluces, 313.473 de ellos residentes en el extranjero, están llamados a las urnas el 29N en las decimoséptimas elecciones generales para elegir a 60 diputados en el Congreso (uno menos que en las últimas generales porque Cádiz pierde un escaño en beneficio de Madrid) y a 32 senadores.

Como es tradicional, la provincia de Sevilla es la que cuenta con mayor número de electores, en concreto, 1.606.972 (1.563.407 residentes en la comunidad y 43.565 en el extranjero), seguida de Málaga, con 1.292.972 (1.218.939 y 74.033, respectivamente). En tercer lugar se coloca Cádiz, con 1.042.157 (1.007.105 y 35.052).

Por debajo del millón de electores se sitúan Granada, con 791.066 (728.641 y 62.425); Córdoba, con 648.792 (627.881 y 20.911); Jaén, con 515.524 (500.560 y 14.964); Almería, con 541.093 (487.815 y 53.278), y Huelva, con un total de 408.911 (399.666 residentes en Andalucía y 9.245 en el extranjero).

JAÉN, ÚNICA QUE PIERDE ELECTORES EN RELACIÓN A 2023

Todas las provincias salvo Jaén ganan electores respecto a los últimos comicios generales, lideradas por Málaga (53.129) y seguida por Sevilla (42.908), Granada (25.589), Almería (24.985), Cádiz (24.201), Huelva (6.420) y Córdoba (3.504). La provincia de Jaén pierde 2.845 electores en relación a la cita con las urnas de julio de 2023.

Para ello los 785 municipios andaluces activarán el domingo 29 de noviembre un total de 3.760 colegios electorales, que dispondrán de 10.487 mesas integradas por tres miembros cada una, 31.461 en total.

Por provincias, Almería dispondrá de 324 colegios y de 849 mesas electorales; Cádiz, de 573 y 1.617, respectivamente; Córdoba, de 402 y 956; Granada, de 556 y 1.143; Huelva, de 265 y 656; Jaén, de 355 y 870; Málaga, de 597 y 1.778; y Sevilla, de 688 colegios y 2.618 mesas electorales.