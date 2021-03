Cerca de un centenar de coches participan en la caravana para pedir la apertura completa del Hospital de Cazorla (Jaén)

CAZORLA (JAÉN), 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cerca de un centenar de vehículos han participado en una caravana protesta para reivindicar la apertura completa del Centro Hospitalario de Alta Resolución (Chare) de Cazorla (Jaén). La protesta, convocada por los alcaldes de los nueve municipios que conforman la comarca de la Sierra de Cazorla, ha transcurrido sin incidencias, según se ha informado desde la Guardia Civil a través de la Subdelegación del Gobierno en Jaén.

El alcalde de Cazorla, Antonio José Rodríguez, ha realizado un balance "positivo" de esta protesta que se ha desarrollado bajo el lema 'En defensa de la sanidad pública. Por un Chare comarca de Cazorla al 100%'. Rodríguez ha indicado que han cumplido el objetivo de "llamar la atención" a la Junta de Andalucía con esta manifestación "pacífica" en la que en ningún momento se ha cortado la circulación.

Rodríguez ha agradecido en nombre de todos los alcaldes de la comarca la participación de todas aquellas personas que se han sumado a la caravana para dejar claro que el hospital es "una necesidad de esta comarca y de los miles de visitantes", al tiempo que ha reiterado que ponerlo a pleno funcionamiento es "una cuestión de justicia territorial".

"No podemos quedarnos con los brazos cruzados viendo como esta infraestructura, que se construyó con vocación de prestar un servicio sanitario público y de calidad, esté infrautilizada y se encuentre tras más de dos años de la finalización de las obras, prestando tan solo un 15 por ciento de los servicios de los que podría estar prestando en estos momentos", ha dicho Rodríguez durante la lectura del manifiesto con el que ha finalizado la protesta.

El alcalde de Cazorla ha señalado que en este hospital se han invertido más de 25 millones de euros, tanto para su construcción como para la dotación de material, y "no puede pasar ni un día más en tener consultas y camas hospitalarias cerradas, deteriorándose sin uso".

Ha añadido que al tener el Hospital sin funcionar a plena capacidad "se está perdiendo una gran oportunidad de generación de empleo con esta infraestructura, que con su puesta en funcionamiento al completo, generará unos 200 empleos entre directos e indirectos".

Asimismo, en el manifiesto han criticado que "se estén derivando pacientes y recursos económicos a la sanidad privada, teniendo este hospital prácticamente cerrado".

Han insistido en que tener un hospital cerca, "en algunas ocasiones puede ser un factor determinante entre salvar la vida o perderla camino del hospital de Úbeda". En su manifiesto han hecho constar que "apostar por la sanidad pública, es apostar por que todos los ciudadanos independientemente del poder adquisitivo que tengan, puedan acceder a un servicio sanitario gratuito y de calidad".

Además, han hecho hincapié en que "no es de recibo que en una situación de pandemia se hayan medicalizado hoteles, y este hospital dotado de todo lo necesario para prestar servicio no se haya puesto en funcionamiento para ese fin". En este punto, el alcalde de Cazorla, ha criticado que el Gobierno andaluz presuma de superávit en sus cuentas y "no se priorice la apertura de un centro hospitalairo público".

Aunque inicialmente los alcaldes de Cazorla, Quesada, La Iruela, Peal de Becerro, Santo Tomé, Chilluévar, Huesa, Hinojares y Pozo Alcón tenían previsto cortar con su protesta la A-319 y la A-322, la Subdelegación del Gobierno en Jaén no lo autorizó por lo que se han limitado a circular en bucle desde Cazorla pueblo hasta la rotonda de acceso al hospital.