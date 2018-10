Cermi Andalucía convoca el Concurso de Fotografía ‘Mujeres con discapacidad en resistencia’

Publicado 01/10/2018 18:52:50 CET

El plazo para enviar las instantáneas concluye el próximo 30 de octubre

SEVILLA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (Cermi Andalucía) ha publicado las bases de la convocatoria del Concurso de Fotografía 'Mujeres con discapacidad en resistencia', con el fin de reconocer las resistencias cotidianas de las mujeres con discapacidad para desarrollar sus propios proyectos de vida.

Esta iniciativa, que cuenta con la colaboración de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Sevilla (US), pretende denunciar las discriminaciones y violencias por razones de género y discapacidad, de forma interseccional, del colectivo de mujeres con discapacidad.

El objetivo, según se indica en una nota de prensa, es concienciar a la población en general, y en particular a la comunidad universitaria, que las mujeres con discapacidad son sujetos de derechos y viven situaciones específicas de discriminaciones y violencias. Por tanto, el propósito de esta iniciativa es contribuir a visibilizar a las mujeres con discapacidad de una forma no estereotipada, fomentando una imagen social de este colectivo en clave de igualdad.

Las obras que se presenten al concurso deberán ser originales, inéditas, es decir, no publicadas en ningún soporte, incluido digital, y no estar pendientes de votación o haber sido premiadas en otro concurso. Las fotografías deberán presentarse en formato digital y no se admitirán obras que incumplan la legalidad vigente o atenten contra el honor de las personas.

El plazo de entrega concluye el 30 de octubre de este año y se deben remitir al correo electrónico cermi.andalucia1@gmail.com con el asunto 'Concurso mujeres con discapacidad en resistencia'. Se puede acceder a las bases del concurso aquí.

Se otorgarán tres premios, de modo que el primero estará dotado con 300 euros, el segundo con 200 y el tercero con 100. Asimismo, se establecerá la categoría de Menciones especiales si así lo considera el jurado, que no tendrá dotación económica alguna. Los premios se entregarán en un acto público antes del 21 de noviembre.

El jurado, que estará formado por dos representantes del Cermi Andalucía, dos representantes de la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Sevilla y dos representantes públicos vinculados con la discapacidad, valorará la calidad y, sobre todo, el potencial comunicativo de la fotografía en relación con el tema propuesto. De igual modo, valorará especialmente la originalidad, estética, sensibilidad social, capacidad crítica y comunicativa y adecuación al tema propuesto. El fallo del jurado tendrá lugar antes del 16 de noviembre.

Los ganadores o con mención especial cederán a Cermi Andalucía los derechos de reproducción y exposición sobre las obras, siempre que se utilicen para la promoción de la labor de la entidad, la formación y las actividades de sensibilización de la entidad y sin ánimo de lucro, en cualquier momento.