Cerrado al tráfico el Puerto de la Ragua (Granada) por nieve en la calzada entre los kilómetros 11 y 25 a ambos sentidos

Archivo - Imagen de archivo de protección civil en un carretera con nieve. - TWITTER DEL 112 - Archivo

GRANADA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La carretera A-337 está cortada al tráfico en ambos sentidos a su paso por el Puerto de la Ragua, en el municipio granadino de La Calahorra, entre los kilómetros 11 al 25, debido a la acumulación de nieve en la calzada.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a través de su perfil en la red social X (antes Twitter), en la citada vía entre el kilómetro 25 y el 37 es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno.

Por otro lado, la Sala Coordinadora 112 ha indicado que la velocidad máxima se encuentra limitada a 30 kilómetros por hora en el mismo tramo.

Finalmente, el servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía ha establecido restricciones a autobuses y vehículos pesados entre el kilómetro 25 y el 37.