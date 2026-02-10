Cerrados todos los albergues del dispositivo de acogida a temporeros desplazados para la aceituna en Jaén

Archivo - Albergue de temporeros de Alcalá la Real/Archivo - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL - Archivo

JAÉN 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ya están cerrados los 14 albergues que han conformado el dispotivo de acogida a temporeros desplazados para trabajar en la recogida de aceituna en la provincia de Jaén. Torredonjimeno (Jaén) y Torredelcampo (Jaén) han sido los dos últimos en cerrar sus puestas

Para esta campaña han sido 565 plazas repartidas por los 14 albergues de la provincia situados en Alcalá la Real, Alcaudete, Andújar, Baeza, Jaén capital, Mancha Real, Martos, Porcuna, Villatorres, Úbeda, Villanueva del Arzobispo, Villacarrillo, Torredelcampo y Torredonjimeno.

El albergue de temporeros de Alcaudete fue el primero de la red de albergues que cerró sus puertas el pasado 17 de diciembre. Le siguieron el de Villatorres, Jaén capital, Baeza, Villacarrillo, Andújar, Mancha Real, Úbeda, Villanueva del Arzobispo, Martos, Porcuna y Alcalá la Real, que cerró el pasado 7 de enero. El de Torredelcampo cerró el 15 de enero y en Torredonjimeno la última noche fue la del 23 de enero, según se ha informado desde la Junta de Andalucía a Europa Press.

Por lo general, los temporeros pueden permanecer cinco días y cuatro noches en cada uno de estos albergues, de modo que se favorezca la movilidad de quienes buscan trabajo.

A los 14 albergues abiertos para esta campaña hay que sumar las 60 plazas del dispositivo de emergencia que el Ayuntamiento de Jaén habilitó con Cruz Roja el 13 de noviembre de 2025 en la capital jiennense para reforzar las plazas del albergue municipal.

La cadena de borrascas que lleva afectando a la provincia de Jaén ha supuesto que todavía quede por recoger un 25 por ciento de la campaña de aceituna. Para cuando mejore la meteorología y se pueda volver a los tajos no habrá mano de obra de temporeros desplazados a la provincia ya que en su mayoría se han marchado buscando tajo en las siguientes campañas agrícolas.

A falta de que el Foro Provincial para la Atención de las Personas Migrantes de Jaén se reúna para hacer balance del dispositivo, el Ayuntamiento de Jaén ha apuntado que albergue de temporeros de la capital jiennense --el mayor de toda la provincia co 170 plazas--, que abrió sus puertas el 5 de noviembre y cerró el 20 de diciembre, ha registrado un 78 por ciento más de pernoctaciones y un 60 por ciento más de personas usuarias respecto a la campaña de aceituna anterior.

Entre el 5 de noviembre y el 19 de diciembre, el número de usuarios ha crecido este año en un 59 por ciento pasando de los 1.396 en 2024 a los 2.221 de 2025. Un crecimiento que se ha mostrado también en las pernoctaciones que han aumentado un 14 por ciento.