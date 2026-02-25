El CES provincial de Jaén estrena su ciclo de actividades con una jornada sobre cooperación en material de vivienda

Imagen de la jornada - CES DE LA PROVINCIA DE JAÉN

JAÉN 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Económico y Social (CES) de la Provincia de Jaén (CES), como órgano consultivo de la Diputación de Jaén que canaliza las preocupaciones de la sociedad civil y de las organizaciones sociales y económicas, ha estrenado su ciclo de actividades Conferen CES 2026. Lo ha hecho con una jornada en la que se ha abordado el modelo de cooperación en materia de vivienda, comunidades energéticas y calidad de vida en atención a mayores.

El presidente del CES de la Provincia de Jaén, Manuel Parras, ha destacado esta iniciativa, con la que se pretende "abrir un foro de reflexión". En esta ocasión se ha centrado en torno a cómo mediante la colaboración y la cooperación se pueden diseñar viviendas que pueden ir destinadas o bien a jóvenes o a personas mayores.

Para Parras, a través de la colaboración y de la cooperación se permite un acceso a la vivienda más barata. "También tenemos ahora un problema de acceso a la energía, y a veces hay conflictos vecinales en los que una gente está a favor, por ejemplo, de placas solares y otras no, y mediante estas comunidades energéticas, estas cooperativas, eso se facilita", ha señalado Parra.

También se ha puesto sobre la mesa el problema de la pobreza energética en un momento en que hay personas que no pueden pagar la calefacción o el aire acondicionado y a través de las energías limpias y renovables es "mucho más factible".

Por su parte, la catedrática de Organización de Empresas de la Universidad de Jaén, Adoración Mozas, ha resaltado que en esta jornada se ha abordado el asunto de las cooperativas de viviendas con concesión de uso de suelo por parte de los ayuntamientos. Se trata de una opción que, según Mozas, "hay que promocionarlo, se está haciendo en muchos sitios y en Jaén no".

Otro problema relacionado con la vivienda es el conocido como 'cohousing sénior' y que se traduce en un bloque de apartamentos y de servicios, por lo que "puedes tener una vida totalmente activa con estas cooperativas".

Respecto al problema energético, de acceso a la energía a precios razonables y con muchos problemas en las comunidades de vecinos, con lo que eso se puede solucionar a través de una comunidad energética.

En todo ello y en sus contenidos han profundizado una serie de expertos en las ponencias de esta jornada, que ha contado con un amplio programa de conferenciantes para abordar el 'Cohousing: La Solución Cooperativa y Autogestionada al Problema de la Vivienda'; las comunidades energéticas y el 'Cohousing Sénior: Dignidad, Autocontrol y Calidad de Vida en la Atención a Mayores', a las que han seguido las conclusiones y la clausura de la jornada.