Cesa el movimiento de tierras en la calle Unicef, en Jaén, y se esperan más medidas antes del regreso de los desalojados

Imagen del muro-pantalla que ha causado grietas y el desalojo de los dos edificios blancos desalojados de forma preventiva en la calle Unicef - EUROPA PRESS

JAÉN 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha constatado con sondeos y estudios topográficos que ha cesado el movimiento de tierras en la calle Unicef donde han aparecido grietas y se han desalojado dos bloques de viviendas con una treintena de familias que llevan desde este realojadas en hoteles desde el pasad 13 de enero.

Desde el Consistorio se ha indicado que ni durante este domingo ni este lunes se han registrado movimiento aunque el Ayuntamiento se muestra "vigilante" a la espera de medidas adicionales por parte de la empresa que promueve un edificio de viviendas en el solar colindante para garantizar la seguridad en la zona de manera de definitiva.

En este sentido, el alcalde de Jaén, Julio Millán, ha señalado que a lo largo del fin de semana se ha mantenido por parte de los técnicos municipales "con el seguimiento a la situación de la calle Unicef. Se ha comprobado que la empresa ha ido colocando los tres codales que se habían planteado y hoy finalizaba la colocación de un cuarto codal".

Esta actuación --junto con otras que se han venido llevando a cabo para continuar garantizando la seguridad de toda la manzana-- ha permitido comprobar como sondeos y estudios topográficos que "apenas ha habido movimientos en el día de ayer y me adelantan que hoy sigue sin haber movimientos".

Aún así, el primer edil ha indicado que van a estar "atentos a las últimas medidas que la empresa va a seguir tomando para la contención de la situación como la colocación de unas vigas de celosía que aseguren también el muro por la parte inferior y las medidas definitivas que, esperemos, permitan ya el uso de la calle y el acceso a las viviendas en las mejores condiciones".

A partir de que la empresa tome esas medidas, los técnicos municipales de la Gerencia de Urbanismo y del Servicio de Emergencias valorarán y tomarán decisiones sobre la idoneidad o no de que se vuelva a usar la calle y por tanto, las vecinas desalojadas puedan tener acceso a sus inmuebles.

Millán se ha mostrado "optimista" en la medida en que los topógrafos están recogiendo datos que indican que "ya se ha contenido el riego principal que teníamos, por lo que estamos a la espera ya, definitivamente acabar con esas medidas que estaba desarrollando la empresa para que las familias puedan lograr volver a sus casas".