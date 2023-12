Cesica firma un acuerdo de subida salarial que mejora la retribución al 100% de la plantilla de Unicaja Banco

SEVILLA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Cesica ha firmado este miércoles un acuerdo de subida salarial que mejora la retribución al cien por cien, concretamente el 92%, de la plantilla de Unicaja Banco.

En una nota de prensa, Cecisa-Fine recuerda que el sindicato ha liderado las reivindicaciones desde el pasado mes de julio, momento en el que sus delegados se concentraron, en solitario, ante la sede de Unicaja Banco. Además de llevar sus demandas a la Junta General de Accionistas de Unicaja Banco, tanto en su convocatoria ordinaria en el mes de marzo como a la extraordinaria del mes de noviembre de 2023.

Por lo que, poco a poco, según apunta la organización sindical, en las movilizaciones de los días 7, 13 y 14 de noviembre se fueron sumando a su postura otros sindicatos, "cuestión que ha derivado en la consecución del acuerdo suscrito en la noche de ayer por casi el 92% de la RLT", ha incidido Cesica.

No obstante, el sindicato señala que Unicaja Banco "no ha estado dispuesta a una homologación que beneficiara a todos los trabajadores". Cesica, pese a ser no firmante del ERE 2021, "ha intentado una homologación que beneficiara a toda la plantilla, a la cual, Unicaja se ha negado en rotundo", ha añadido.

Asimismo, Cesica ha explicado que el acuerdo firmado contempla una subida salarial para 2023 de 1.200 euros para cada trabajador que será percibida en la primera quincena de enero. Para 2024 se ha pactado un importe con una parte fija de mil euros y una parte variable que puede oscilar entre los 750 euros y una paga de salario según convenio siempre en función del ROTE alcanzado por la Entidad a fin de ejercicio. Y para los años sucesivos, los mismos importes indicados para 2024 incrementados en el porcentaje de revalorización que marque el convenio colectivo.

Respecto a los complementos por desempeño de responsabilidades (directores, subdirectores y gerentes) es "tremendamente relevante" el logro de una reivindicación histórica de Cesica. "Después de años de lucha, se ha conseguido un sistema transparente de forma que quien asuma un cargo de responsabilidad, asegura el cobro del cien por cien del complemento correspondiente al mismo.

Por tanto, concluye el sindicato, Cesica cierra 2023 habiendo conseguido dos revalorizaciones salariales para los trabajadores de Unicaja. Por un lado, la firma del plus de mejora de convenio, en la mesa del convenio ahorro, y, por otro, con la firma de la subida salarial en Unicaja Banco que palía, en parte, la diferencia retributiva con el resto de entidades del sector.