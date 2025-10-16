Cesur se consolida en una década como la mayor asociación empresarial por número de socios en España con 245 empresas

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur), celebra en 2025 su décimo aniversario alcanzado las 245 empresas asociadas, lo que la convierte en la mayor asociación empresarial --de su categoría-- por número de socios del país. De este modo, Cesur aglutina más de 60.000 millones de euros por volumen de facturación agregado de sus empresas asociadas, el 30 % del PIB de Andalucía y el 27% del PIB del sur de España --Andalucía y Extremadura--, por lo que las características de los socios de Cesur son "un claro ejemplo" de la situación del sector empresarial del sur del país.

Con un crecimiento anual de casi el 25% y más de medio centenar de actividades al año, el círculo empresarial ha consolidado su liderazgo como punto de encuentro y dinamizador de referencia de la sociedad civil empresarial del sur de España, según ha informado la entidad en una nota.

Ante estas cifras, el presidente de Cesur, José Manuel González, ha destacado "la gran labor que nuestra asociación ha realizado en estos diez años", con el objetivo de "acercar al tejido empresarial a la sociedad y ayudar a que crezca el sur de España y sea un protagonista de la primera liga nacional". "Cesur respira empresa por los cuatro costados, arriesga, se compromete y transforma", ha asegurado el presidente de los empresarios.

Analizando las empresas asociadas a Cesur, la entidad ha obtenido una radiografía del tejido empresarial de Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla. Por sectores, en la asociación priman las empresas dedicadas la industria y energía (21%), seguidas de la Agricultura y la alimentación (14,4%), servicios financieros y de seguros (11,5%) y servicios de asesoría, consultoría y jurídicos (11,1%). En cuanto a su tamaño, la mayoría de socios son medianas empresas (43.4%), seguidas de grandes (28.3%), pequeñas (26.2%) y microempresas (2%).

Por otro lado, el Círculo de Empresarios del Sur de España afronta su segunda década con nuevas iniciativas destinadas a "fomentar el crecimiento del tejido empresarial de Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla", así como a "incentivar la responsabilidad social de sus asociados a través de la economía circular, pudiendo así ayudar a muchas entidades a cumplir sus objetivos de beneficencia y desarrollo sostenible".

CRECE X3: PROGRAMA DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL DE CESUR

Con 550.000 pymes en Andalucía y casi 64.000 en Extremadura, Cesur ha puesto en marcha este proyecto para hacer crecer el tejido empresarial de la región andaluza. El presidente de Cesur, José Manuel González, ha asegura que "el tamaño viene a ser sinónimo de liquidez". "Si queremos aprovechar el talento de forma tractora, tendremos que contar con referentes mayores, para que estos se conviertan en modelos, en incentivadores para otros que puedan llegar detrás", ha expuesto.

En este sentido, Cesur ha presentado un programa para "impulsar el crecimiento de las pymes del sur de España a través del acompañamiento y mentorización práctica de los gestores de pymes de entre tres y 20 millones de facturación. De este modo, Crece X3 ha querido "ayudar a superar barreras internas en gestión, gobierno corporativo, digitalización, internacionalización, financiación y liderazgo", procurando así "un crecimiento sostenible de pequeñas empresas para convertirlas en medianas".

El programa consta de 16 sesiones en nueve meses abordando los puntos clave del desarrollo empresarial de la mano de otros empresarios que han pasado por esa misma situación y actualmente "son un referente empresarial en su sector". Además, cada participante elaborará un Plan Estratégico para su empresa orientado a una meta de crecimiento, abordando las materias consideradas, de la mano de un mentor, que le acompañará en la toma de decisiones, desarrollo y ejecución. Los partners estratégicos del programa son Caixanbank, LHH y Fundación La Caixa.

Por otro lado, la entidad Cesur ha presentado Non Stock, una herramienta que conecta a empresas con excedentes en stock de productos no perecederos, con organizaciones sin ánimo de lucro, que pueden aprovechar estos recursos para sus actividades sociales. Según ha explicado la organización, cada año en España se pierden miles de millones de euros en productos que no se venden, como televisores, ordenadores, libros, ropa, material de limpieza, mobiliario o material sanitario.

OTROS PROGRAMAS DE CESUR GENERASUR

Generasur es el centro de innovación y desarrollo empresarial de Cesur. Una iniciativa que, ha apuntado la entidad, "fomenta la innovación empresarial como palanca de crecimiento mediante un ecosistema de innovación abierta" compuesto por empresas, sturtups, universidades, centros de investigación y tecnológicos que interactúan entre sí para ofrecer soluciones a retos concretos.

Además de la celebración anual de Summit Generasur, un encuentro entre todos los actores de este programa que en 2025 celebra su quinta edición, el centro de innovación y desarrollo realiza otras iniciativas como los Desafíos GeneraSur, un programa en el que plantea cuatro grandes retos o desafíos para que pymes, startups, grupos de investigación y centros tecnológicos, presenten sus propuestas de solución.

Junto a este ecosistema, desde Generasur se han implantado en las empresas modelos de implantación de innovación en todos los ámbitos de la compañía, la llamada intrainnovación. Mediante distintos bootcamps, la empresa adquiere una metodología no solo para innovar, sino para ser una compañía innovadora.

Al hilo de ello, Cesur ha desarrollado que Ím Growlaber es un programa-concurso de emprendimiento juvenil dirigido a estudiantes de Bachillerato, FP y último curso de la ESO, en el que deben desarrollar un proyecto encuadrado en dos temáticas: Ciencia - Tecnología y Economía - Empresa.

Durante cuatro meses, y contando con la ayuda de sus tutores y profesores, los alumnos, organizados en grupos, trabajan en los proyectos que se presentan en una final ante un jurado especializado. El proyecto se complementa con diferentes sesiones y conferencias impartidas por destacados empresarios y profesionales de distintas áreas como la economía, las matemáticas, el emprendimiento o las nuevas tecnologías.

Este concurso juvenil, que ya aglutina nueve ediciones, ha duplicado sus actividades contando con sesiones para Andalucía Oriental, por un lado, y con Andalucía Occidental y Extremadura por el otro, ampliando así el número de alumnos participantes. Más de un millar jóvenes de centros públicos, privados y concertados de todas las provincias de Andalucía y Extremadura ya forman parte, anualmente, de este proyecto.

El programa-concurso de emprendimiento femenino de Cesur está dirigido a mujeres, o a equipos de trabajo liderados por mujeres de Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, que tengan un proyecto de emprendimiento con una idea de negocio escalable en cualquier campo de actividad.

Para ello, las concursantes deben presentar un proyecto de emprendimiento y, durante cinco meses, son mentorizadas de forma personalizada por expertos, recibiendo sesiones de formación para ayudar a poner sus empresas en funcionamiento. Desde su nacimiento en el 2021, Wow.up ha impulsado la creación y consolidación de 23 startups lideradas por mujeres, lo que avala a este programa como un referente de creación de empresas reales.

Finalmente, el Círculo de Educación y Sociedad (CEYS), es un 'think tank' de innovación educativa orientado a los profesionales de la educación, profesores, orientadores, funcionarios y administradores de las políticas educativas del sur de España. Para Cesur, "si queremos una sociedad pujante que lidere su futuro, necesitamos de una educación de calidad para nuestros jóvenes". Por ello, la misión de la entidad es "contribuir mediante charlas, coloquios y talleres, a transmitir las mejores prácticas educativas a quienes tienen la responsabilidad de enseñar".