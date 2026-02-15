Cetursa Sierra Nevada activa un proceso de promoción interna para la cobertura de 73 puestos de oficial

Archivo - Foto de la línea del telesquí El Puente II. Archivo. - CETURSA/ARCHIVO

GRANADA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa pública que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada (Granada), Cetursa, ha activado una convocatoria de un proceso de selección a través de promoción interna para la cobertura de un total de 73 puestos de oficial de segunda fijos y fijos discontinuos.

Así consta en al anuncio de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de fecha 3 de febrero, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del pasado lunes, consultado por Europa Press, relativo a la cobertura de estos puestos de trabajo para tareas relacionadas con el mantenimiento del recinto invernal ubicado en término de Monachil, en el área metropolitana granadina.

El objeto de la convocatoria es la apertura de un proceso de selección interna para la cobertura de estos 73 puestos. Es pública y de libre acceso para todo el personal de Cetursa Sierra Nevada que se rige por el convenio de Remontes y que "cumpla con los requisitos generales de la oferta".

Las personas que los cumplimenten interesadas en participar en el proceso de selección podrán obtener la información al respecto a través de la página web de Cetursa y a través del Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, según consta en el anuncio del BOJA, firmado por el consejero delegado de la empresa, Jesús Ibáñez.