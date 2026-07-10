La chef Carolina Tarazaga gana el VIII Concurso Nacional 'La mejor tapa de Jaén'

Entrega de premios del VIII Concurso Nacional 'La mejor tapa de Jaén'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

TORREDONJIMENO (JAÉN), 10 (EUROPA PRESS)

La chef Carolina Tarazaga, del restaurante Hotel Zodiaco, de Bailén, ha ganado el VIII Concurso Nacional 'La mejor tapa de Jaén', tras una final celebrada en el Castillo de Torredonjimeno con la presencia de 200 comensales, que han sido los encargados de elegir la receta ganadora.

La Diputación patrocina y organiza, junto a Jaén Gastronómico, este certamen, dotado con 4.000 euros en premios. Además, ha contado con la colaboración del Ayuntamiento tosiriano, la Caja Rural de Jaén y otras entidades.

"Jaén ha vuelto a demostrar que es un paraíso gastronómico con la final de este concurso nacional en la que se ha puesto de manifiesto el extraordinario nivel de los chefs que tenemos en la provincia y la calidad de los productos Degusta Jaén", ha afirmado la diputada de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Isabel Uceda.

Así lo ha indicado en la final, celebrada en la noche de este jueves, a la que asistió junto al alcalde de Torredonjimeno, Enrique José Castro, y los diputados de Relaciones Institucionales, Javier Perales, y de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano.

La receta 'La ensalada de los olivares: mar, río y oliva', de la Carolina Tarazaga, fue la más votada por el público entre las cuatro tapas elaboradas en directo durante esta final, de modo que se ha hecho con los 3.000 euros del primer premio.

Junto a esta cocinera, participaron los chefs Miguel Ángel Matiaci, del restaurante Aytomate, de Úbeda; Lalo Reyes, del restaurante Los Sentidos, de Linares; y Alan Triñanes, del restaurante Macorina, de Cazorla.

El segundo premio, dotado con 1.000 euros, ha sido para Matiaci con su 'Chicharrón de pollo con almendras, maíz y vinagre de Jerez'. Los cocineros de las otras dos tapas finalistas --'Champiñón botón, crema de Foie, emulsión de leche de cabra y café', de Reyes, y 'Buñuelo de cordero segureño, curry massaman y compota de tomate picante', de Triñanes--, han recibido un lote de productos Degusta Jaén.

En la elaboración de todas las tapas finalistas han sido protagonistas los productos Degusta Jaén y el aceite de oliva virgen extra de la provincia.