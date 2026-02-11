El cheque bebé de 500 euros de Córdoba dispone de un millón de euros tras otorgar 1.325 por 662.500 euros en 2025

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, informan de la convocatoria 2026 del Cheque Bebé, con 500 euros por nacimiento o adopción. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, han informado este miércoles de la convocatoria 2026 del Cheque Bebé, con 500 euros por nacimiento o adopción, desde el 1 de noviembre de 2025 al 31 de octubre de este año, para lo cual contará con un millón de euros, como en el ejercicio anterior, cuando nació y se otorgaron 1.325 por 662.500 euros tras recibir 1.501 solicitudes en la web 'https://chequebebe.cordoba.es/', que estará disponible en próximos días.

En una rueda de prensa, el regidor ha justificado esta iniciativa para "seguir mejorando el equilibrio social y la igualdad de oportunidades en Córdoba; hacer que para las familias sea más fácil poder tener hijos; que la ciudad siga creciendo en población, que no perdamos, y colaborar en aspectos básicos como la conciliación familiar y los primeros gastos que siempre trae consigo un nacimiento o adopción en una familia".

Al respecto, Bellido ha advertido de "la pérdida de la natalidad y de los nacimientos, un problema nacional", que en la ciudad se refleja en que "la población de entre cero y cuatro años era un 4,1% de los residentes en 2020 y en 2024 ha pasado a ser un 2,7%", de manera que "cada vez hay menos población entre cero y cuatro años", ha lamentado, para defender "actuar para corregir esa tendencia".

En este sentido, ha subrayado que "es un problema que nos afecta como sociedad, que nos repercute a todos y que, en la modesta medida de nuestras competencias, queremos contribuir a revertir", de ahí estas ayudas "modestas, pero que vienen a sumar a las familias", ha enfatizado el alcalde, quien ha valorado que "ya van tres años consecutivos de subida de la población en Córdoba", tras "muchos años en la serie histórica donde el cierre del año era perder población".

No obstante, "no queremos una ciudad envejecida ni con pérdida poblacional; queremos equilibrar nuestra pirámide poblacional y garantizar juventud también en el futuro", ha manifestado el alcalde, quien ha apuntado que el cheque bebé de 2025 ha tenido "una magnífica aceptación y una perfecta gestión", siendo "muy ágiles en la tramitación y en el abono de las ayudas para llegar al día de hoy, con todo absolutamente culminado".

En cuanto a la entrada de solicitudes de la subvención, los dos picos han coincidido con la apertura y el cierre del proceso, que fueron abril, con 272 solicitudes, y octubre, con 278, teniendo el resto de meses del año una media de 160 solicitudes.

LAS CONDICIONES

Mientras, la concejal ha detallado que dicho cheque pasará el lunes 16 por la Junta de Gobierno Local y con él "se ayuda y apoya a las familias que deciden tener un hijo o adoptarlo", con la posibilidad de ampliar el millón de euros hasta 300.000 euros más con remanentes disponibles.

Según ha detallado, "los 500 euros son un importe fijo y se adjudica directamente", de modo que "no tiene nada que ver el orden de entrega de la solicitud ni se hace un baremo entre las solicitudes para decidir", por lo que "todo aquel que lo solicite y reúna las condiciones, podrá recibirlo por el nacimiento o adopción". El pago se realiza a uno de los dos progenitores.

Entre las condiciones, ser residentes de Córdoba, llevar empadronados desde el día 1 de enero de 2025, que el niño esté empadronado en Córdoba y que "no tenga ninguna dificultad para la obtención de una subvención", ha indicado la edil, para remarcar que "este tipo de subvención es compatible con todo tipo de ayudas que puedan solicitar".