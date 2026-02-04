La CHG alerta de la subida generalizada de los ríos de la cuenca por las lluvias persistentes

Agentes de la policía Local de Puente Tablas (Jaén) vigila la crecida del río Guadalbullón a su paso por la localidad. - C.G. - Europa Press

SEVILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha informado que los niveles de todos los ríos han comenzado a ascender de manera generalizada desde la madrugada del pasado martes, afectando especialmente la cuenca alta del río Genil en Granada, la Sierra de Cazorla y el sur de la provincia de Jaén, así como el sur de Sevilla y el tramo bajo del río Genil. Las lluvias, iniciadas en la tarde-noche del martes, son persistentes y generalizadas, con intensidades horarias de entre 1 y 10 l/m2, registrándose puntualmente valores superiores.

Según ha detallado la CHG en una nota, en la provincia de Granada, la zona del Alto Genil, una cuenca de escasa regulación y de rápida respuesta, está registrando afecciones en numerosas localidades de la Vega de Granada. Se han producido inundaciones en zonas de cultivo, cortes de carreteras y caminos, así como incidencias puntuales en viviendas de municipios como Dúdar, Pinos Genil, Huétor-Tájar, Villanueva de Mesías, Láchar, Valderrubio -donde la carretera de acceso permanece cortada- y Trasmulas. Asimismo, se han registrado afectaciones en Río Frío, Benalúa de las Villas y Quéntar, incluyendo daños en fincas y piscifactorías.

En Jaén, en la Sierra de Cazorla se está atento al nivel en el tronco del Guadalquivir. En la Sierra de Segura se registran precipitaciones intensas en cuencas no reguladas y de respuesta rápida, como Puerta de Segura, Puente Génave y Beas de Segura. En la urbanización de Los Puentes, en Jaén capital, ubicada en zona inundable y con unas 1.000 viviendas, a lo largo del día se han registrado varias puntas sin incidencias significativas.

Por otra parte, en Córdoba, el río Guadalquivir alcanza el umbral naranja, con tendencia creciente, y rojo en algunos puntos, sin afecciones importantes por el momento. Sin embargo, varios afluentes presentan niveles en umbral rojo y naranja, como el río Anzur, con afecciones en accesos a municipios como Santaella y Cabra. Se mantiene especial vigilancia en Palma del Río por la confluencia del Genil y el Guadalquivir, ambos en ascenso.

En Sevilla, la mayor incidencia se localiza en el núcleo urbano de El Palmar de Troya, afectado por dos arroyos no regulados y por el río Salado. El río Corbones ha experimentado una importante subida de nivel, generando problemas en Puebla de Cazalla. La presa de esta localidad ha sido cerrada en la mañana de este miércoles para no incrementar el caudal circulante.

La CHG ha asegurado que continuará monitorizando de forma permanente la evolución de la situación y coordinándose con las autoridades de Protección Civil, reiterando el llamamiento a la población para que siga las recomendaciones de los servicios de emergencia y evite desplazamientos innecesarios en zonas afectadas.