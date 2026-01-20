CHG aprueba las bases para la competencia de proyectos de reserva de aguas regeneradas previstas en el plan hidrológico

Imagen de archivo. - CHG

SEVILLA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha aprobado las bases para competencia de proyectos para el otorgamiento de concesiones de la reserva de 20 hectómetros cúbicos de aguas regeneradas previstas en el plan hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir.

Así, según ha informado a través de una nota de prensa, tras la reunión celebrada el pasado mes de diciembre por la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se han analizado, entre otros asuntos, los avances en la puesta en marcha del segundo plan de aprovechamiento y distribución de la reserva de 20 hm3 de aguas regeneradas.

De esta manera, esta reserva deriva de lo dispuesto en el Anexo VII. Disposiciones normativas del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, aprobado mediante el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero. En concreto, su artículo 23, relativo a la reserva de recursos, establece en el apéndice 11 la existencia de una reserva de hasta 20 hm3/año destinada a nuevas concesiones de aguas regeneradas, configurando así el marco normativo que habilita y fundamenta, principalmente, el desarrollo de este segundo plan.

En atención al mejor aprovechamiento de dicha reserva, se han elaborado las bases reguladoras y los criterios de valoración para su aprovechamiento y distribución. Aunque la Junta de Gobierno ha establecido los fundamentos iniciales y los criterios orientadores del Plan, el Organismo de cuenca ha subrayado que estas bases recogen un estudio técnico del Esquema de Temas Importantes (ETI) que actualmente se encuentra en consulta pública.

Así, solo una vez aprobado el ETI en su versión definitiva podrá completarse y formalizarse el contenido final del Plan de aprovechamiento de aguas regeneradas.

A este respecto, el 28 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado el anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia la consulta pública, desde el 29 de noviembre de 2025 al 28 de mayo de 2026, del documento 'Esquema provisional de Temas Importantes' correspondiente al ciclo de Planificación Hidrológica 2028-2033, aplicable, entre otras, a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir.

Dicho documento incluye una ficha específica dedicada al marco de reutilización de aguas depuradas en la cuenca, en el que se propone una zonificación de áreas en función de su prioridad para la reutilización, constituyendo así la base técnica sobre la que, una vez sea definitivo, deberá asentarse la configuración final del segundo plan de aprovechamiento de aguas regeneradas.

La convocatoria para la presentación de solicitudes de concesiones será publicada posteriormente en BOE, durante el segundo semestre de 2026, abriéndose el plazo de concurrencia competitiva para la presentación de las solicitudes de concesión de aguas públicas y autorizaciones de producción correspondientes durante un plazo de seis meses.