La CHG movilizará más de 61 millones de euros para la reparación de daños ocasionados por los temporales en Andalucía

Imagen de la zona recreativa del río Corbones y del camino Arroyo Mujeres, afectadas seriamente por el temporal de hace dos semanas. A 25 de febrero del 2026 en Villanueva de San Juan (Sevilla, España).

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) está asumiendo un papel destacado en la ejecución de las medidas aprobadas por el Gobierno para reparar los daños ocasionados las últimas borrascas. En el marco del Real Decreto-ley 5/2026, el organismo dispondrá de 61,19 millones de euros para actuaciones de emergencia en el dominio público hidráulico dentro de su demarcación.

Según ha informado el Gobierno en una nota, estos fondos, consignados en el presupuesto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, permitirán acometer "obras urgentes" de reparación de los daños producidos en el dominio público hidráulico.

Por otra parte, junto a esta inversión directa, el decreto ha habilitado una partida adicional de 200 millones de euros en ayudas para la recuperación de cauces públicos en zonas urbanas de Andalucía y Extremadura, se trata de subvenciones que se concederán de forma directa y anticipada a los consistorios.

Aunque estos trabajos serán realizados por los propios ayuntamientos, la CHG trabajará para acortar plazos en la emisión de informes o autorizaciones en materia de dominio público hidráulico, garantizando siempre el cumplimiento de la normativa vigente, con el objetivo de acelerar la recuperación de las diferentes zonas dañadas.

Otro de los apoyos clave del Real Decreto de medidas urgentes es el refuerzo de plantillas en organismos estratégicos. La disposición adicional sexta del decreto establece un crédito extraordinario de 40 millones de euros destinado a ampliar las plantillas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y de las Confederaciones Hidrográficas, incluyendo la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Según ha indicado el Gobierno, este incremento de personal busca fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias climáticas, mejorando la gestión de infraestructuras hidráulicas, la protección de la costa y la predicción de fenómenos meteorológicos extremos, asegurando "una actuación más rápida y eficiente frente a episodios adversos como los temporales recientes".