La CHG resalta que la gestión de la presa de Quéntar (Granada) en el temporal salvó vidas en el entorno de Aguas Blancas

Imagen de la presa de Quéntar en Granada aliviando agua tras el paso de la borrasca Leonardo el 4 de febrero - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha indicado este viernes que la gestión de la presa de Quéntar, en el área metropolitana de Granada, durante la primera semana de febrero, con el paso de las borrascas Leonardo y Marta, consiguió evitar pérdida de vidas y mayores daños a los pueblos situados en el valle del río Aguas Blancas.

La CHG ha detallado en nota de prensa que el embalse de Quéntar, con una capacidad de 13,59 hm3 y una superficie de cuenca de 101,3 km2, recibió una aportación total de 9,2 hm3 durante los días 4 y 5 de febrero, lo cual requirió realizar desembalses para laminar las avenidas que se produjeron durante esos dos días debido a las intensas y persistentes precipitaciones, con más de 156 l/m2 registrados en 24 horas.

Anteriormente ya se había producido un episodio de crecidas importante con la borrasca Kristin, con la que rompió Fuente Loca, dando lugar a una avenida de 37 m3/s de caudal punta la noche del 29 de enero, absorbiendo el embalse toda la avenida y evitando cuantiosos daños.

El día 30 de enero comenzó a desembalsar la presa de Quéntar, con un caudal medio de 15 m3/s para recuperar el resguardo tras la borrasca Kristin, coordinando dicho desembalse con Protección Civil, las administraciones locales y los titulares de las infraestructuras afectadas, especialmente la carretera A-4026, que tuvo que cortarse de forma preventiva.

Ese desembalse se mantuvo hasta el día 1 de febrero a las 15,00 horas, una vez que las aportaciones al embalse se habían reducido y se había conseguido un resguardo de un 11,23 por ciento, han detallado desde el organismo de cuenca dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Aun así, se siguió desembalsando durante los días 2 y 3 de febrero, aumentando durante ese último día el caudal desembalsado a 17 m3/s, caudal coincidente con la máximo crecida ordinaria, para evitar en lo posible los daños sobre los núcleos de población aguas abajo y aumentar el volumen disponible en previsión de las borrascas Leonardo y Marta, a las que se consiguió llegar con un resguardo de 21,14 por ciento, "más del doble del establecido en las normas de explotación de la presa y, en principio, suficiente para afrontar las avenidas previstas".

Para estos desembalses preventivos se utilizaron los desagües de fondo, que consisten, según han precisado este viernes desde la CHG, en dos conductos circulares de 1.300 milímetros de diámetro que tienen capacidad para "evacuar un máximo de 85 m3/s entre ambos y se encuentran totalmente operativos".

Sin embargo, los máximos caudales a desembalsar están condicionados por las afecciones a las infraestructuras y a los núcleos de población existentes aguas abajo, en el valle del río Aguas Blancas y en su desembocadura en el río Genil, siendo necesario cortar la carretera A-4026 para caudales superiores a 10 m3/s, afectando a casas aisladas y naves con 17 m3/s y a los núcleos de población con caudales en torno a 45 m3/s.

Por lo tanto, los desembalses preventivos realizados mediante los desagües de fondo, que están plenamente operativos, estuvieron limitados por las afecciones aguas abajo y por el criterio "general" de no dar caudal de salida superior al de entrada, generando daños injustificados.

Las zonas afectadas están declaradas como áreas de riesgo potencial significativo de inundaciones por lo que cuentan con mapas de peligrosidad y de riesgo donde queda patente su exposición al riesgo de inundación Durante la presentación de la avenida, desde las 6,00 horas del 4 de febrero hasta las 15,00 se registró un caudal de entrada o aportación media de 43 m3/s, alcanzando un caudal punta de 62,8 m3/s a las 9,00. Durante esas nueve horas, la presa desembalsaba 16,5 m3/s para evitar daños tanto a las personas como a los bienes situados aguas abajo.

Desde las 18,00 horas del día 4 hasta las 2,00 de 5 de febrero, la aportación media superó los 108,85 m3/s. En esas ocho horas la presa laminó la avenida desembalsando de forma controlada y gradual los caudales, dando los avisos correspondientes tanto a Protección Civil mediante al Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) como a los ayuntamientos más afectados, desembalsando una media de 48,8 m3/s.

ABIERTO EL ALIVIADERO EL JUEVES 5

A partir de las 00,30 horas del 5 de febrero hubo que accionar las compuertas del aliviadero para "laminar la avenida y estabilizar el nivel del embalse, que seguía creciendo a pesar de tener los dos desagües de fondo abiertos completamente".

El aliviadero de la presa de Quéntar consta de dos compuertas Taintor de 4,75x10 m que tienen capacidad para evacuar 550 m3/s en total. Primeramente, se accionó una de ellas y a la media hora la otra compuerta, evacuando el caudal mínimo y de forma escalonada para conseguir estabilizar el nivel y laminar la avenida, reduciendo el caudal punta casi en un 20 por ciento.

Con la estrecha coordinación entre la CHG, el servicio coordinador de Emergencias 112 Andalucía y las autoridades locales y regionales junto con los avisos emitidos por el SAIH y la labor del equipo de explotación de la presa de Quéntar, se consiguió laminar las avenidas, facilitando así la evacuación de las zonas potencialmente afectadas y evitando pérdida de vidas y daños materiales más severos, han finalizado desde el organismo de cuenca.