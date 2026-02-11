El ciclo 'Andaluces de Ahora' vuelve con 'Otra ronda', Jesús Bienvenido, David Palomar y el rock de Mezquita

La presidenta del Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba, Isabel Albás (centro), en la presentación del ciclo 'Andaluces de ahora'. - IMAE

CÓRDOBA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La obra 'Otra ronda'; el último espectáculo de Jesús Bienvenido, 'El ramper'; un concierto del grupo de rock Mezquita y el espectáculo 'Desamparao', de David Palomar, conforman la programación de la cuarta edición del Ciclo Andaluces de Ahora, que se celebra en conmemoración del Día de Andalucía. Las entradas están disponibles en la taquilla del Gran Teatro y a través de 'teatrocordoba.es'.

Tal y como ha indicado el Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE) en una nota, el ciclo 'Andaluces de Ahora' cumple cuatro ediciones programando grandes propuestas culturales de la escena actual firmadas por profesionales andaluces que llevan su talento a los principales escenarios nacionales y que ahora recalan en el Teatro Góngora durante el mes de febrero.

Este miércoles la presidenta del Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba, Isabel Albás, ha presentado esta programación junto a algunos de los artistas que subirán al escenario del Teatro. "Con estos cuatro espectáculos, completamos una nueva edición del ciclo 'Andaluces de Ahora', que temporada tras temporada recoge la esencia de la cultura andaluza a través de directores, actores, actrices, cantantes, y tantos otros perfiles, que llevan el arte de esta tierra a lo más alto", ha dicho.

El primer espectáculo tendrá lugar el 19 de febrero y es 'Otra ronda', una obra dirigida por Carlos Álvarez Ossorio y cuyo elenco está conformado por Josu Eguskiza, Jasio Velasco, David Montero y Santi Martínez. Esta obra invita a reflexionar, a través de unos protagonistas que atraviesan la crisis de la mediana edad, sobre la dificultad de aceptar la madurez y el refugio en el alcohol ante la realidad.

El 20 de febrero, el Teatro Góngora acogerá el espectáculo músico-teatral 'El Ramper', creado por Jesús Bienvenido que fusiona canción de autor, carnaval de Cádiz y músicas del mundo en un emotivo y divertido viaje al pasado.

La música continuará ese fin de semana con el grupo de rock andaluz Mezquita. El sábado 21 de febrero celebrará su 47 aniversario con la presentación de su nuevo trabajo, 'Made in Spain', con un repertorio imprescindible para los amantes del rock progresivo y sinfónico.

Este ciclo se clausurará con el cantaor David Palomar y su nuevo espectáculo, 'Desamparao', el 26 de febrero. Palomar define este espectáculo como "espejo, memoria y latido". En definitiva, "un pulso al reloj de los tiempos, un combate nostálgico entre lo que fue, lo que pudo haber sido y lo que está por venir".

Las entradas para todos los espectáculos del IMAE están disponibles en 'teatrocordoba.es', en las taquillas de los Teatros de Córdoba en su horario habitual y en la app IMAE-Teatros de Córdoba, disponible para iOS y Android.