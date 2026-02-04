El Ciclo de Conciertos de Invierno de la Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba llega a iglesias de toda la ciudad

Archivo - Un concierto de la Orquesta y Coro de la Catedral en el principal templo de la Diócesis de Córdoba. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba pone en marcha un año más el Ciclo de Conciertos de Invierno 2026 de la Orquesta y Coro de la Catedral, una propuesta cultural que, entre los meses de febrero y marzo, llevará la música clásica y sacra a diversas parroquias e iglesias repartidas por toda la ciudad, acercando así este patrimonio musical a entornos que no forman parte de la ruta de las iglesias fernandinas, habitual escenario de los ciclos de la formación musical.

Según ha informado la institución capitular en una nota, el ciclo, dirigido por Clemente Mata, contempla "una cuidada programación que incluye grandes obras del repertorio sacro, como el 'Magnificat' y el 'Gloria' de Vivaldi o el 'Stabat Mater' de Pergolesi, junto a conciertos extraordinarios en la Mezquita-Catedral, con propuestas especiales vinculadas a la Cuaresma y a la relación entre música y espiritualidad, los días 14 y 20 de marzo".

Los conciertos comenzarán el sábado 14 de febrero en la iglesia de San Cayetano, donde a partir de las 20,30 horas se interpretarán el 'Magnificat' y el 'Gloria' de Vivaldi. En los fines de semana posteriores, la Orquesta actuará en las parroquias de Beato Álvaro de Córdoba, San Juan Pablo II, Jesús Divino Obrero, María Madre de la Iglesia, Santa Rafaela María, Nuestra Señora de la Consolación o Cristo Rey. Esta programación responde al objetivo de descentralizar la oferta cultural y musical y hacerla accesible a todos los barrios de la ciudad.

Desde el Cabildo Catedral se ha subrayado que este ciclo responde a "una apuesta firme por la promoción cultural, entendiendo la música clásica como un bien común y un vehículo privilegiado para el encuentro, la belleza y la transmisión de valores".

"Queremos que la música de la Catedral salga al encuentro de la ciudad, que llegue a espacios cotidianos y cercanos, y que forme parte de la vida cultural de Córdoba, más allá de los itinerarios habituales", según ha señalado el deán-presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva.

En este sentido, el deán ha destacado que "este ciclo de conciertos es una muestra más del compromiso del Cabildo por poner su patrimonio musical y artístico al servicio de toda la ciudad, promoviendo actividades culturales de calidad y acercando la música clásica a públicos diversos, en colaboración con las parroquias y comunidades que nos acogen".

El Ciclo de Conciertos de Invierno 2026 cuenta con entrada libre hasta completar aforo, reforzando así su "vocación abierta y divulgativa", y consolidando a la Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba como "un referente cultural y musical en la vida de la ciudad".