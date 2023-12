Una científica de la Loyola premiada por su investigación en la detección de marcadores tumorales en fluidos biológicos

SEVILLA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La tesis desarrollada por Carmen Campos, actual docente e investigadora en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Loyola, ha sido recientemente premiada por el Ayuntamiento de Madrid por su investigación en la detección de marcadores tumorales en fluidos biológicos.

En una nota de prensa, la Universidad explica que la investigación fue desarrollada en el Centro Nacional de Biotecnología CNB-CSIC y ha obtenido el Primer Premio de los Premios Talento y Tecnología 2023 del Ayuntamiento de Madrid para tesis doctorales defendidas entre 2021 y 2022 cuyo objeto estuviera relacionado con el desarrollo y transferencia tecnológica. El objetivo de estos premios es promover la transferencia de conocimiento de la universidad a la sociedad.

La candidatura de la investigadora, correspondiente a su tesis doctoral 'Análisis de Vesículas Extracelulares en Inmunomodulación y Biopsia Líquida del Cáncer' fue seleccionada entre 239 solicitudes por el desarrollo de nuevas tecnologías para detectar y monitorizar el cáncer y la inmunomodulación del cáncer y por su transferencia a la empresa y a la sociedad. El pasado 28 de noviembre se publicó la concesión oficial de este premio en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.

Asimismo, la tesis doctoral presenta el desarrollo y la aplicación de un método para conocer mejor las vesículas extracelulares y permitir el análisis de un alto número de muestras en laboratorios convencionales y clínicos.

Las vesículas extracelulares, liberadas por la mayoría de las células al medio extracelular, transportan múltiples moléculas que pueden informar sobre el estado o características de su célula de origen. El descubrimiento de moléculas con valor clínico asociadas a estas vesículas en fluidos corporales abre nuevas posibilidades para lo que se denomina biopsia líquida. Sin embargo, aunque se han propuesto numerosos biomarcadores para distintas patologías, muy pocos de éstos han sido validados en estudios de un alto número de muestras de pacientes, debido a la falta de metodologías de alto rendimiento sensibles para el análisis de estas vesículas extracelulares

Concretamente, este trabajo científico describe la optimización de inmunoensayos automatizables de alto rendimiento para la caracterización de proteínas en estas vesículas directamente en fluidos corporales, que, además, pueden realizarse con tecnologías disponibles en cualquier laboratorio estándar o clínico. Los resultados de los estudios realizados se publicaron en revistas científicas internacionales como Scientific Reports y Journal of Nanobiotechnology.

Los métodos optimizados fueron capaces de detectar marcadores generales en estas vesículas y marcadores asociados a tumores e inmunomoduladores presentes en fluidos biológicos (orina, plasma, suero y ascitis) de pacientes con distintos tipos de cáncer. El método desarrollado se patentó y licenció a una empresa para su comercialización a nivel internacional.

Los métodos de inmunocaptura optimizados en este trabajo científico se aplicaron para el estudio del melanoma metastásico, un cáncer con tasas de supervivencia muy bajas cuando se trata con quimioterapia o terapias dirigidas, principalmente debido al desarrollo de resistencia a los fármacos. Este estudió se publicó en la revista Frontiers in Cell and Developmental Biology.

El cáncer es un grave problema de salud pública a nivel mundial. Existe una necesidad imperiosa de desarrollar métodos para su diagnóstico precoz y la selección y seguimiento del tratamiento más adecuado, aspectos fundamentales para la salud y supervivencia de los pacientes. La biopsia líquida es una respuesta a esta necesidad, basándose en el análisis de fluidos corporales para diagnosticar o monitorizar enfermedades de manera económica, fácil y no invasiva.

Carmen Campos, recientemente integrada en el equipo docente e investigador de ciencias de la salud de la Universidad Loyola ha declarado estar "muy motivada por poder combinar la actividad docente e investigadora en la Universidad Loyola". "Mi intención es, desde la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Loyola, seguir desarrollando investigación en mi ámbito de especialización: estudio de las vesículas extracelulares, nuevas tecnologías en el campo de la biopsia líquida y biomarcadores de enfermedades como el cáncer y seguir desarrollando proyectos de investigación en colaboración con grupos establecidos y otros investigadores con los que ya he colaborado anteriormente", ha destacado.

A lo que la investigadora ha añadido que "en los últimos años, mi pasión por la docencia me ha llevado a desarrollar mi carrera, además de en la investigación, en el ámbito de la docencia universitaria. He impartido docencia en universidades como la Universidad Internacional de la Rioja, la Autónoma de Madrid y la Francisco de Vitoria y me he incorporado a la Universidad Loyola en Sevilla con la misma pasión de aportar mi conocimiento a la docencia".

Además de la investigación de su tesis doctoral, la investigadora ha participado a lo largo de su carrera en diversos proyectos de investigación y sus trabajos han dado lugar a 15 artículos en revistas científicas internacionales indexadas (ocho de ellos como primera autora, 8 en el primer cuartil o Q1, 309 veces citados) y múltiples comunicaciones en congresos nacionales e internacionales.

Entre otros, destaca su colaboración en un estudio en el que, adaptando los mismos métodos desarrollados en su tesis, consiguió contribuir a la detección de diferentes inmunoglobulinas (IgM, IgG e IgA) contra distintas proteínas de SARS-CoV-2. Consiguiendo así mejorar el desarrollo de los test de anticuerpos que en los últimos años tanto se han utilizado y participando en la publicación del artículo correspondiente en European Journal of Immunology en 2021.