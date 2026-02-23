Científicos reciben a familiares y pacientes de diabetes tipo 1 para "involucrarlos" en la investigación: "Es vital"

Visita de familiares y pacientes en diabetes tipo 1 a científicos de la Fundación Progreso. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Científicos de la Fundación Progreso y Salud que estudian la diabetes tipo 1 en Cabimer liderados por el investigador Benoit Gauthier han recibido en su laboratorio a representantes de la Fundación DiabetesCERO, una organización sin ánimo de lucro compuesta fundamentalmente por padres y madres de niños con diabetes tipo 1. Así, han señalado que "involucrar a los pacientes en la investigación es vital".

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota de prensa, en opinión de Gauthier, "la presencia de los pacientes aporta un fuerte sentimiento de responsabilidad y propósito al equipo. Nos recuerda que lo que ocurre en el laboratorio puede tener un impacto real en la salud, la calidad de vida y el futuro de muchas personas. Esa perspectiva es tan necesaria como inspiradora".

Liderado por Benoit Gauthier, el grupo de investigación coordina actualmente un consorcio internacional para estudiar el envejecimiento y la muerte celular como un factor clave en el desarrollo de la diabetes tipo 1.

En este consorcio, en el que participan otros profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía y la industria biotecnológica, está presente la Fundación DiabetesCERO, que ha contribuido al desarrollo de esta línea de investigación.

Concretamente, representantes de esta fundación han conocido, de primera mano, los avances y el trabajo que están realizando los científicos.

"Recibirlos y contarles lo que estamos haciendo nos ayuda a reforzar el vínculo entre lo que hacemos en el laboratorio y las personas a las que queremos beneficiar con nuestro trabajo. Para nosotros es fundamental recordar que nuestra investigación no es solo técnica o teórica, sino que está directamente orientada a mejorar la vida de quienes viven con diabetes tipo 1", ha asegurado Gauthier, investigador principal del grupo.

La Fundación DiabetesCERO lleva apoyando la investigación de este científico desde el año 2018 y ha contribuido con 400.000 euros.

"Por supuesto, la financiación es clave para poder mantener una investigación de calidad, pero su papel va mucho más allá. Su compromiso, su visión y su cercanía con las personas con diabetes tipo 1 nos ayudan a mantener el foco en nuestro objetivo principal: encontrar soluciones eficaces para la diabetes tipo 1. Sus aportaciones nos permiten asegurarnos de que nuestro trabajo siga siendo relevante, centrado en necesidades reales y conectado con la experiencia cotidiana de la comunidad", ha asegurado el investigador.

En el marco del citado consorcio, los científicos están desarrollando un proyecto estudia el acortamiento de los telómeros --un signo de envejecimiento celular-- así como la actividad de la telomerasa --una enzima que añade ADN a los telómeros para evitar que se acorten durante la división celular-- y la senescencia --muerte-- de las células T, células del sistema inmunitario, en el desarrollo de la enfermedad.

Se trata de identificar biomarcadores que permitan detectar la enfermedad en fases tempranas y explorar nuevas terapias capaces de frenar su progresión.

Denominado 'Telomere Dynamics and Cellular Senescence in Type 1 Diabetes: Exploring Biomarkers and the Impact of LRH-1/NR5A2 Activation', este trabajo parte de la hipótesis de que el acortamiento prematuro de los telómeros --las estructuras protegen los extremos de los cromosomas--, acelera el envejecimiento de las células T, propiciando respuestas inflamatorias que podrían desencadenar la enfermedad.

"Sabemos que los telómeros son un marcador de envejecimiento celular y que las células inmunes de pacientes con diabetes tipo 1 muestran signos de deterioro temprano. Queremos entender si este proceso comienza antes de que aparezcan los síntomas clínicos y si podemos revertirlo", ha explicado Gauthier.