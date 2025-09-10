Científicos sugieren que el envejecimiento empieza ya en el embrión y no solo en la vida adulta

GRANADA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Granada, en colaboración con grupos científicos nacionales e internacionales, han demostrado que la proteína BMAL1, conocida por regular los ritmos circadianos, actúa en embriones como guardián del genoma, lo que abre nuevas perspectivas para comprender el envejecimiento y el origen de múltiples enfermedades humanas.

Un equipo multidisciplinar de científicos de la UGR, perteneciente al Departamento de Bioquímica y Biología Molecular II y al grupo de investigación 'Memoria epigenética en enfermedad', ha identificado una función desconocida de la proteína BMAL1 durante el desarrollo embrionario en ratones.

Tradicionalmente, BMAL1 se ha estudiado como parte del 'reloj circadiano', la maquinaria molecular que regula los ritmos diarios del organismo humano. Sin embargo, este estudio revela que, en las fases tempranas de la vida, dicha proteína actúa de manera independiente del reloj biológico, asociándose con otra, la proteína TRIM28, para mantener apagada la actividad de los retrotransposones, fragmentos de ADN capaces de 'saltar' dentro del genoma y alterar su función.

Los resultados demuestran que la ausencia de BMAL1 en células madre embrionarias de ratón provoca la activación masiva de estos elementos móviles, generando cambios en la organización 3D del genoma y alteraciones en la funcionalidad de las células que forman el embrión.

Este descontrol genómico está probablemente vinculado con el envejecimiento prematuro descrito previamente en ratones deficientes en BMAL1. Amador Gallardo, primer autor del trabajo, expone que los resultados apoyan que "BMAL1 ejerce una función protectora esencial durante el desarrollo embrionario, independiente de su papel en el reloj circadiano".

Por su parte, David Landeira, investigador principal del grupo y autor responsable del trabajo, explica que este mecanismo "puede estar en la base del envejecimiento acelerado observado en modelos animales mutantes para el reloj circadiano, y potencialmente, en la aparición de enfermedades humanas relacionadas con la edad".

El hallazgo abre un nuevo paradigma en biomedicina respecto a que proteínas clásicamente asociadas al reloj circadiano pueden tener funciones alternativas durante el desarrollo, cruciales para mantener la estabilidad del genoma y la identidad celular.

"Estos descubrimientos refuerzan la idea emergente de que el envejecimiento se inicia ya en las primeras fases del desarrollo embrionario, y no únicamente en la vida adulta, como se pensaba hasta ahora", apuntan los científicos.