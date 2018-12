Cientos de personas protestan en varias ciudades andaluzas en defensa de los derechos humanos y la sanidad pública

Publicado 10/12/2018 22:18:39 CET

SEVILLA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas se han concentrado en varias ciudades andaluzas con motivo este lunes 10 de diciembre del Día Internacional de los Derechos Humanos, cuando se cumplen 70 años de la Declaración Universal, unas protestas a las que se han sumado la Marea Blanca Sevilla y diversas plataformas en defensa de la sanidad pública contra las listas de espera y la "mercantilización" de la salud.

Así, la Asociación Pro Derechos Humanos (Apdha), que lamenta el "virulento retroceso" de los derechos humanos, ha convocado en Sevilla una manifestación bajo el lema 'Por una vida digna, derechos para todos', que ha partido desde Plaza Nueva para terminar en Las Setas. Según han informado los organizadores a Europa Press, unas mil personas han participado en la misma.

En esta protesta, al final de la que se ha leído un manifiesto, han participado muchos de los colectivos y plataformas que trabajan cada día por la defensa activa de los derechos de las personas: vivienda, trabajo, renta básica, sanidad, educación, libertad de expresión, igualdad, migrantes, etcétera.

Tal es el caso de la Marea Blanca en Sevilla, que ha formado parte de esta manifestación, uniéndose así a la jornada de lucha convocada por la Coordinadora estatal de Mareas Blancas en todo el país contra las listas de espera, que "han alcanzado un volumen y una gravedad intolerables, que además de agravar las patologías, discrimina a las personas más vulnerables" y la "mercantilización" de la salud.

La plataforma expone que es una "respuesta necesaria a la degradación intolerable que está padeciendo el sistema público de salud", cuya situación "es hoy crítica y amenaza la subsistencia misma del carácter público y la dignidad de la atención sanitaria".

En este sentido, a las 17,30 horas, la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Granada ha celebrado una concentración en la explanada de Caleta, junto a los accesos principales del Hospital Universitario Virgen de las Nieves.

Es la primera acción de la campaña que ha puesto en marcha junto con la Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Granada y el Foro Andaluz de Atención Primaria, para denunciar que "el incumplimiento de plazos y garantías en los tiempos de respuesta asistencial en la atención hospitalaria en Granada vulnera los derechos más básicos de los pacientes".

Según han informado los convocantes a Europa Press, se trata de empezar a difundir, entre los ciudadanos en general, y los usuarios del hospital en particular, esta campaña, con un reparto de folletos divulgativos, en que explican, entre otras cuestiones, cómo reclamar si no se cumplen los plazos estipulados. En este sentido, "ejercer el derecho de reclamación es una forma de defender la sanidad pública", mantienen.

Por su parte, la Plataforma por la Sanidad Pública y de Calidad de Jaén ha protagonizado una concentración esta mañana a las puertas de la Delegación de Salud contra la "degradación intolerable que está padeciendo el sistema público de salud", en la que han desplegado una pancarta con el lema 'En defensa de una sanidad pública y digna. Sin recortes sin privatizaciones'.

Posteriormente ha recorrido varios centros de salud y hospitales para facilitar información sobre la garantía de plazo de respuesta en primeras consultas de asistencia especializada, procedimientos diagnósticos e intervenciones quirúrgicas, así como explicar a la ciudadanía qué hacer cuando no se cumplan estos plazos.

'TRAS 70 AÑOS TENEMOS QUE SEGUIR LUCHANDO'

Además, en Córdoba, en el marco de las actividades con motivo del Día Internacional de los Derechos Humano, unos 200 estudiantes de ciclos de Integración Social, Animación Sociocultural y Promotores de Igualdad de los IES Averroes, Galileo Galilei de Córdoba, Pérez de Guzmán de Ronda y de la Cooperativa cordobesa Espiral Educativa han reivindicado el cumplimiento de todos los derechos fundamentales, especialmente los derechos a la comunicación y a la igualdad de género.

Este estudiantes han conformado una gran pancarta reivindicativa con mensajes como 'Tras 70 años tenemos que seguir luchando', 'Libertad de expresión', 'Que los derechos humanos no se queden en papel mojado', '¡Que nadie te quite la libertad. Respeta la de los demás!', 'Todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna', 'Todos tenemos derecho a un vida libre y digna', 'No a la violencia de género', 'Tengo derecho a una alimentación sana' o 'Igualdad de género'.

Por su parte, en la provincia de Cádiz, concretamente el Puerto de Barbate, la Apdha ha organizado este martes una exposición de pateras de madera, físicas, de las que han llegado a nuestra costa. Esta actividad se celebra a partir de las 17,00 horas. Además, el próximo viernes 14, la delegación de la Apdha en Sevilla entregará el premio Derechos Humanos 2018 a la Asociación Elige la Vida, por su compromiso con las personas más vulnerables y la justicia social.