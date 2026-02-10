La cifra de hospitalizados por el accidente de Adamuz (Córdoba) se mantienen en diez por cuarto día consecutivo

Archivo - Hospital Reina Sofía de Córdoba. Imagen de archivo. - SALAS - Archivo

CÓRDOBA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número de heridos en el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) y que aún permanecen hospitalizados se mantiene en diez, pues no ha habido nuevas altas desde el pasado 6 de febrero. De los pacientes hospitalizados, uno continúa ingresado en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Málaga, mientras que el último paciente que permanecía en planta en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba ha sido trasladado al Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva.

Según los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), recogidos en el parte de hospitalizados y altas, hasta el momento se han tramitado 115 altas hospitalarias y un fallecimiento, que elevó el número de muertos por el accidente a 46, mientras que los pacientes que continúan ingresados son nueve adultos, uno de ellos en UCI, y un menor, que está en planta.

Así las cosas, en planta hay un total de ocho heridos adultos, tres de ellos en el Reina Sofía, tres en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, uno en el Infanta Elena de Huelva y uno en el Hospital Vithas Málaga, mientras que el único menor hospitalizado en planta, por su parte, está en el Reina Sofía de Córdoba.