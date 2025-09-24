Cinco detenidos con 371 plantas de marihuana en un piso de Granada destinado exclusivamente al cultivo

Agente de la Policía Local junto al cultivo que ha sido desmantelado. - POLICÍA LOCAL DE GRANADA

GRANADA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Granada ha detenido a cinco personas y ha desmantelado un cultivo con 371 plantas de marihuana en un piso de la capital granadina que estaba dedicado exclusivamente a este fin sin que viviera nadie en su interior.

Los agentes se han incautado de 371 plantas de marihuana con un peso total de 46,5 kilos y han detenido a cinco personas en relación con estos hechos, sobre los que la Policía Local acaba de terminar las diligencias, según han detallado a Europa Press fuentes de este cuerpo.

En el interior del piso no residía nadie, pues estaba siendo usado exclusivamente para el cultivo de marihuana, si bien los agentes han sorprendido a los cinco detenidos cuando estaban cortando las plantas para su venta en el mercado ilícito.