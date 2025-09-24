Cinco detenidos con 371 plantas de marihuana en un piso de Granada destinado exclusivamente al cultivo

Agente de la Policía Local junto al cultivo que ha sido desmantelado.
Agente de la Policía Local junto al cultivo que ha sido desmantelado. - POLICÍA LOCAL DE GRANADA
Europa Press Andalucía
Publicado: miércoles, 24 septiembre 2025 16:41

GRANADA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Granada ha detenido a cinco personas y ha desmantelado un cultivo con 371 plantas de marihuana en un piso de la capital granadina que estaba dedicado exclusivamente a este fin sin que viviera nadie en su interior.

Los agentes se han incautado de 371 plantas de marihuana con un peso total de 46,5 kilos y han detenido a cinco personas en relación con estos hechos, sobre los que la Policía Local acaba de terminar las diligencias, según han detallado a Europa Press fuentes de este cuerpo.

En el interior del piso no residía nadie, pues estaba siendo usado exclusivamente para el cultivo de marihuana, si bien los agentes han sorprendido a los cinco detenidos cuando estaban cortando las plantas para su venta en el mercado ilícito.

Contador