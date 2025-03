Cinco detenidos acusados de estafar más de 24.000 euros con réplicas de monedas de oro en Córdoba

CÓRDOBA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a cinco hombres y ha imputado a un sexto por su presunta implicación en un delito de estafa a casas de compra-venta de joyas, donde vendieron réplicas de 15 monedas de oro por más de 24.000 euros.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía en una nota, la investigación se inició en noviembre de 2024, cuando se tuvo conocimiento de varias operaciones de empeño-venta de monedas.

En todas ellas, los investigados manifestaban a los vendedores que se trataba de oro, pero más tarde, los responsables de dichos establecimientos pudieron comprobar de forma exhaustiva que las piezas de joyería adquiridas solamente tenían oro en el recubrimiento exterior.

La mayoría de las operaciones de venta con pacto de recompra o 'empeños' se habían realizado en la misma casa de compra-venta de joyas, si bien durante el mes de diciembre, los agentes tuvieron conocimiento de que en otro establecimiento de la capital se había adquirido una moneda de similares características a las investigadas, cuyo valor de compra ascendía a unos 1.600 euros, de forma que fue intervenida la moneda, como ya habían hecho con las otras anteriormente, dado que del mismo modo habían comprobado que la moneda no era de oro, si no que solamente tenía un baño exterior de ese metal.

Durante diversos días, los investigados se habían personado en el establecimiento de compra-venta de oro que denunció los hechos, realizando una venta con pacto de recompra o 'empeño' de 14 monedas de oro. Entre las monedas vendidas, figuraban las siguientes: 'Liberty 1995 United Status of America e Pluribus Unumin God WeTrust 1 Oz Fine Gold 50 Dollars'; 'Liberty 2008 United Status of America e Pluribus Unumin God We Trust 1 Oz Gold 50 Dollars' y 'Elisabeth II 50 Dollars', ascendiendo la venta a un total de 22.520 euros.

Los agentes determinaron que las 15 piezas que fueron vendidas como piezas de oro estaban realmente compuestas por contrachapado de oro en su cobertura exterior, camuflando su verdadera composición, dado que el cuerpo o relleno de la pieza, que aporta el mayor peso, estaba formado de otros metales de escaso valor.

La investigación finalizó con la detención de cinco personas y la imputación de una sexta, todos ellos como presuntos autores de un delito de estafa, y han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.