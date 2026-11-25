Parque infantil de una finca en Las Gabias (Granada) que ocutaba el zulo destinado al cultivo ilegal más grande y sofisticado localizado hasta la fecha en la provincia granadina - GUARDIA CIVIL

GRANADA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas, una de ellas ya en prisión, y mantiene a tres más como investigadas tras una operación en la que ha hallado una plantación de marihuana subterránea y que se encontraba concretamente bajo el parque infantil de una finca en Las Gabias (Granada).

En un comunicado, la Guardia Civil ha destacado este relevante hallazgo, ya que en la parte posterior de la vivienda, los agentes han descubierto una sofisticada infraestructura subterránea destinada al cultivo y elaboración de marihuana que permanecía completamente oculta bajo un parque infantil. Por sus dimensiones, características de construcción y el nivel de equipamiento de sus instalaciones, constituye, según ha precisado, "el zulo destinado al cultivo ilegal más grande y sofisticado localizado hasta la fecha en la provincia de Granada".

La entrada de la instalación se encontraba camuflada bajo una superficie cubierta con césped artificial sobre la que se había instalado un columpio, una casita y una pequeña colchoneta. El resto de la superficie, bajo la que se ubicaba el zulo, quedaba oculta bajo una cubierta de piedra blanca decorativa. Todo ello contribuía a dificultar su detección desde el exterior.

Bajo esta apariencia existía un portón abatible de grandes dimensiones, dotado de un sistema de apertura hidráulico. El portón disponía además de una pequeña trampilla cuadrada por la que se podía acceder para accionar manualmente el mecanismo de apertura. Tras levantar el césped y acceder por la trampilla, los agentes abrieron el portón y descubrieron una rampa que permitía la entrada de vehículos al zulo subterráneo, de aproximadamente 180 metros cuadrados de superficie y cinco metros de altura.

En su interior se distribuían dos amplias habitaciones destinadas al cultivo de cannabis sativa, donde fueron intervenidas 1.954 plantas. Ambas estaban equipadas con los sistemas de iluminación, ventilación, climatización y demás infraestructuras necesarias para su cultivo intensivo.

TORRETA ELÉCTRICA COMO PARA CIEN VIVIENDAS

Asimismo, localizaron una torreta eléctrica desde la que, presuntamente, se realizaba una conexión fraudulenta a la red de suministro eléctrico para abastecer a dicha plantación. La carga detectada equivalía al consumo de aproximadamente un centenar de viviendas.

En esta operación, denominada Nazarí-Sabika 04, la Guardia Civil ha desarticulado, por tanto, una organización criminal presuntamente dedicada al cultivo y elaboración de marihuana, así como al suministro de infraestructuras y material especializado para otras organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas a nivel nacional.

A los detenidos e investigados se les considera presuntos autores de los delitos de cultivo y elaboración de drogas, defraudación de fluido eléctrico, tenencia ilícita de arma prohibida y pertenencia a grupo criminal. Para el presunto cabecilla de la organización criminal se ha decretado prisión provisional, según ha detallado la Guardia Civil en un comunicado.

La explotación de la operación tuvo lugar el 17 de noviembre e incluyó 13 registros en inmuebles en Granada capital y en las localidades de Albolote, Jun, Las Gabias, Maracena.

Durante los registros, la Guardia Civil intervino 2.479 plantas de marihuana distribuidas en tres plantaciones, dos turismos, dos furgonetas, una caravana, un remolque, una pistola eléctrica incapacitante tipo táser y 22.970 euros en billetes de diverso valor.

Asimismo, los agentes han precintado una nave comercial especializada en la venta de material para el cultivo de cannabis, establecimiento comúnmente conocido como 'grow shop', presuntamente vinculado a la actividad desarrollada por la organización criminal y cuyo valor se estima en varios millones de euros.

Según la investigación, el principal responsable de la organización era propietario de este establecimiento y desde él presuntamente obtenía el material necesario para abastecer su propia plantación en un zulo subterráneo localizado en Las Gabias y para suministrar equipamiento y productos especializados a distintos puntos del territorio nacional.

La investigación, iniciada hace más de un año, ha sido desarrollada por agentes del Grupo de Análisis e Inteligencia Criminal (GAIC) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Granada y del Área de Investigación de la Guardia Civil de Las Gabias.