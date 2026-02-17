Cinco detenidos y tres kilos de hachís y marihuana intervenidos tras la inspección de un local en Granada

Dinero intervenido en el local inspeccionado - PERFIL DE LA POLICÍA LOCAL EN LA RED SOCIAL X

GRANADA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Granada ha detenido a cinco jóvenes de entre 20 y 30 años tras una inspección en un local del distrito Ronda de la capital granadina en la que se han intervenido cerca de tres kilos de hachís y marihuana, la cual se activó por una serie de quejas vecinales.

Se produjeron, según han detallado fuentes de la Policía Local de Granada a Europa Press, por el trasiego de personas ajenas al barrio y las actitudes incívicas relacionadas en ocasiones con el consumo de cannabis que se empezaron a observar en el entorno de un centro educativo.

El seguimiento de la Policía Local de Granada daba comienzo con estas quejas vecinales y se ha prolongado por entre tres y cuatro meses. La actuación policial que se llevó a cabo en la fase de explotación de la operación derivó en una persecución y en la detención de estos cinco varones.

En redes sociales, en un mensaje consultado por Europa Press, la Policía Local ha destacado el "seguimiento planificado" que se llevó adelante por parte de la Jefatura de este cuerpo de seguridad municipal antes de activar esta inspección, que ha conllevado también la incautación de más de 11.000 euros.