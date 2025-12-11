Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 11 de diciembre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 11 de diciembre

· Tellado ve "insostenible" la situación de Montero tras el arresto del expresidente de SEPI: "Se le está poniendo cara de Santos Cerdán"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este jueves que el Gobierno está "bajo sospecha" y ha emplazado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a dimitir y convocar elecciones ante el "carrusel de detenciones, redadas, denuncias, registros y autos judiciales". Dicho esto, ha puesto el foco en la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, a la que ha urgido a irse porque su situación "comienza a ser ya completamente insostenible". Así ha reaccionado ante la detención de la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y Antxon Alonso, socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en una operación sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

· PSOE-A se desmarca del expresidente de SEPI detenido: "No es militante y hace bastantes años que no está en el Gobierno"

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz y vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, ha subrayado este jueves que el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, que fue detenido este pasado miércoles, "no es militante del PSOE", y "desde hace bastantes años no forma parte del Gobierno" central.

· La consejera de Igualdad pide investigar "hasta el final" los casos del alcalde de Algeciras y de "los hombres de Montero"

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha defendido "que se investigue hasta el final" el caso del alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, al tiempo que ha reclamado explicaciones sobre "los hombres de Montero".

· La abogada de la madre del niño hallado muerto en Garrucha (Almería) niega la participación de su clienta en los hechos

La abogada de Bárbara, la madre de Luca, el niño de cuatro años hallado muerto con signos de violencia física y sexual en la costa de Garrucha (Almería) el pasado miércoles, ha asegurado que su defendida "niega que fuese partícipe" en los hechos investigados por el Juzgado de Instrucción número 4 de Vera y que permaneció acogida a su derecho a no declarar tanto ante la Guardia Civil como ante la autoridad judicial.

· Planas peleará por más días de pesca en el Mediterráneo que este año ante la propuesta "de otro planeta" de la Comisión Europea

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este jueves que peleará por que la flota española en el Mediterráneo tenga más días de actividad en 2026 con respecto al presente año, frente a la propuesta "de otro planeta" de la Comisión Europea, que recorta el 65% la base de trabajo de 2025 para dejarla solo en 9,7 días de faena.