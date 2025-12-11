Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 11 de diciembre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 11 de diciembre hasta las 19 horas:

· Montero se desmarca del expresidente de la SEPI y de Servinabar y no teme lo que pueda decir Leire Díez

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que no sabía de las actividades de la empresa navarra Servinabar vinculada con Santos Cerdán, pues la conoció por la prensa cuando empezó el 'caso Koldo'. Asimismo, ha dicho que no teme lo que pueda decir ante el juez la exmilitante socialista Leire Díez y se ha desvinculado del expresidente de SEPI detenido, Vicente Fernández, con quien no mantiene contacto desde que dejó el cargo.

· Tellado ve "insostenible" la situación de Montero tras el arresto del expresidente de SEPI: "Se le está poniendo cara de Santos Cerdán"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este jueves que el Gobierno está "bajo sospecha" y ha emplazado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a dimitir y convocar elecciones ante el "carrusel de detenciones, redadas, denuncias, registros y autos judiciales". Dicho esto, ha puesto el foco en la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, a la que ha urgido a irse porque su situación "comienza a ser ya completamente insostenible". Así ha reaccionado ante la detención de la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y Antxon Alonso, socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en una operación sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

· La abogada de la madre del niño hallado muerto en Garrucha (Almería) niega la participación de su clienta en los hechos

La abogada de Bárbara, la madre de Luca, el niño de cuatro años hallado muerto con signos de violencia física y sexual en la costa de Garrucha (Almería) el pasado miércoles, ha asegurado que su defendida "niega que fuese partícipe" en los hechos investigados por el Juzgado de Instrucción número 4 de Vera y que permaneció acogida a su derecho a no declarar tanto ante la Guardia Civil como ante la autoridad judicial.

· Planas peleará por más días de pesca en el Mediterráneo que este año ante la propuesta "de otro planeta" de la Comisión Europea

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este jueves que peleará por que la flota española en el Mediterráneo tenga más días de actividad en 2026 con respecto al presente año, frente a la propuesta "de otro planeta" de la Comisión Europea, que recorta el 65% la base de trabajo de 2025 para dejarla solo en 9,7 días de faena.

· El SAS vacunará este sábado 13 sin cita contra la gripe en 41 centros comerciales y zonas de gran afluencia

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, habilitará este próximo sábado 13 de diciembre 41 puntos en centros comerciales y zonas de gran afluencia para vacunar sin cita contra la gripe. Así lo ha anunciado el consejero Antonio Sanz en la comisión parlamentaria a preguntas del PP.