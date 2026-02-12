Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 12 de febrero a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 12 de febrero hasta las 19 horas:

· Planas pide a la UE movilizar la reserva agrícola para el campo andaluz, con 14.000 hectáreas afectadas por temporales

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado este jueves que se ha dirigido a la Comisión Europea para "movilizar la llamada reserva de crisis agrícola" que es "uno de los instrumentos" de los que se dispone en situaciones como los daños ocasionados en el campo durante los últimos temporales, que han afectado a "14.000 hectáreas en Andalucía", así como ha señalado que está previsto que el comisario de Agricultura, el luxemburgués Christophe Hansen, acuda a Andalucía la semana que viene. (Leer más https://acortar.link/34RrsE)

· Moreno promete ayudas "sin precedentes" tras el temporal y apela al Fondo de Contingencia de 4.000 millones del Gobierno

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha comprometido este jueves a realizar desde el Gobierno andaluz "un esfuerzo sin precedentes", de la mano del Presupuesto de 2026 que entró en vigor el pasado 1 de enero, para lanzar ayudas dirigidas a compensar los daños causados por la serie de borrascas que ha afectado a la comunidad autónoma durante varias semanas, así como ha reclamado la ayuda del Gobierno central, que dispone, según ha destacado, de "instrumentos poderosos" como el Fondo de Contigencia dotado con "casi 4.000 millones de euros". (Leer más https://acortar.link/Z5SjDJ)

· Vecinos de Grazalema (Cádiz) cumplen una semana desalojados por el temporal entre la solidaridad y la incertidumbre

Los vecinos de Grazalema, un pequeño pueblo de la sierra de Cádiz, vieron el pasado miércoles 4 de febrero truncada su tranquilidad diaria al caer sobre ellos casi 600 litros de precipitaciones en unas 24 horas, una acumulación que inundó sus calles, convertidas en ríos de agua, y sus propias casas, con agua saliendo de enchufes, suelos y paredes. (Leer más https://acortar.link/6aeFxz)

· PSOE-A garantiza colaboración para reconstruir Andalucía tras el temporal y Moreno pide "sensatez y no perder la unidad"

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha trasladado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), que el PSOE-A está a su disposición y de los andaluces para contribuir a la "recuperación" que necesita Andalucía ante los daños ocasionados por la sucesión de borrascas que han pasado por la comunidad autónoma desde el pasado mes de enero, un ofrecimiento tras el que el también líder del PP andaluz "ha recogido el guante" y ha apelado a mantener la "sensatez" y la "unidad" en este contexto. (Leer más https://acortar.link/3CS6QL)

· Registrado un seísmo de magnitud 3,2 con epicentro en Partaloa sentido en otras ocho localidades de Almería

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 3,2 y con epicentro en Partaloa (Almería) que se ha dejado sentir pasadas las 10.00 horas de este jueves, aunque de forma débil, en otras ocho localidades de la comarca del Valle del Almanzora. (Leer más https://acortar.link/ufcgPQ)