Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 16 de octubre a las 19 horas

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

· El centro de la menor precipitada desde un balcón en Sevilla no activó protocolo por acoso y Educación irá a la Fiscalía

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha informado este jueves de que el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla, en el que se encontraba colegiada la joven de 14 años que este miércoles se precipitaba de un balcón en la calle Rafael laffón de la ciudad hispalense, no activó ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas, como así estaba obligado por la normativa vigente según el organismo. Además, ha apostillado que derivará a la Fiscalía toda la información del caso y abrirá un expediente administrativo, con los consiguientes requerimientos, para depurar las posibles responsabilidades. (Leer más https://acortar.link/XHbz0I)

· El Defensor abre investigación de oficio por el cáncer de mama "por graves disfunciones" y la "alarma social" generada

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha iniciado una investigación de oficio tras conocerse las "graves disfunciones" reveladas en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía. La institución ha expresado su "consternación" y "honda preocupación" por los hechos y ha asegurado que su intención es "contribuir a esclarecer las causas, el alcance sanitario y los posibles daños derivados de la falta de comunicación de resultados a miles de mujeres que participaron en este programa preventivo". (Leer más https://acortar.link/bcIWjw)

· Investigan la desaparición de un Picasso que era trasladado desde Madrid para una exposición en Granada

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación tras la denuncia por la desaparición de un cuadro de Pablo Ruiz Picasso que tenía que ser trasladado junto con otras 56 obras desde Madrid a Granada para la exposición 'Bodegón. La eternidad de lo inerte' del Centro Cultural CajaGranada. (Leer más https://acortar.link/l2MBC1)

· Buscan a un preso fugado del Hospital de Jerez (Cádiz) al deslizarse con sábanas por una ventana

La Policía Nacional de Cádiz mantiene activo un dispositivo de búsqueda para localizar a un preso que al parecer se habría escapado del Hospital de Jerez de la Frontera, donde estaba ingresado, usando para ello sábanas atadas a modo de cuerda para deslizarse por la ventana, tal y como han confirmado fuentes policiales a Europa Press. (Leer más https://acortar.link/5Z5DYP)

· Caso ERE: El juez procesa a siete ex altos cargos de la Junta por 261 millones en ayudas a extrabajadores de Delphi

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra siete ex altos cargos de la Junta de Andalucía y otras cinco personas investigadas en una pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) centrada en la concesión y el pago presuntamente ilícitos de ayudas sociales individuales a extrabajadores de la empresa Delphi Automotive Systems España S.L. y su industria auxiliar por un montante total de 261.754.334 euros. (Leer más https://acortar.link/Yg7jg2)