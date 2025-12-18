Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 18 de diciembre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 18 de diciembre hasta las 14 horas:

· Landaluce no renuncia a la Alcaldía de Algeciras y ve un "montaje" la denuncia por acoso: "Me apoyan en la calle"

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha asegurado que va a "seguir" en la Alcaldía y que espera "tener toda la energía para poder luchar" por Algeciras. "Hasta ahora lo he logrado, tengo el apoyo de mi familia, tengo el apoyo de mis compañeros y me están haciendo perder unos días preciosos y sufrir muchos días, pero Algeciras lo merece y los algecireños me apoyan en la calle, así que vamos a seguir", ha afirmado. (Leer más https://acortar.link/5KFmP8)

· Moreno, sobre Landaluce: "Al darse de baja en el PP, no tenemos ningún instrumento de presión sobre él"

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha manifestado este jueves que el alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ya se dio de baja en el partido, de manera que desde el PP no se puede ejercer "ningún instrumento de presión sobre él". (Leer más https://acortar.link/lYW17v)

· Las universidades públicas acusan a la Junta de "incumplir sistemáticamente" el modelo de financiación

Las universidades públicas de Andalucía han secundado este jueves una declaración institucional --leída en órganos de gobierno-- en la que acusan a la Junta de Andalucía de "incumplir sistemáticamente" el modelo de financiación aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en 2023 en acuerdo con los Rectorados. "En ninguno de los dos años --2024 y 2025-- de aplicación del modelo se ha cumplido con lo establecido en la cláusula de salvaguarda" que "obliga a garantizar el 100% de la financiación recibida el año anterior [...]. En este sentido, entre otros conceptos, este año se nos adeuda el 0,5% de la subida salarial del 2014 y, asimismo, sigue sin llevarse a cabo la actualización del capítulo dos --gastos de mantenimiento--, como también exige el modelo". (Leer más https://acortar.link/R11twl)

· Cruz Roja atiende a 134 migrantes trasladados al Puerto de Almería tras llegar en varias pateras

Los equipos de respuesta inmediata ante emergencias y de atención humanitaria a inmigrantes (ERIE-AHI) de Cruz Roja han atendido a un total de 134 inmigrantes que durante la jornada de este miércoles fueron trasladados al puerto pesquero de Almería tras ser localizados en varias pateras. (Leer más https://acortar.link/YStbin)

· La incidencia de la gripe sube 4,6 puntos en la última semana en Andalucía hasta los 38 casos por 100.000 habitantes

La incidencia de la gripe en Andalucía ha subido 4,6 puntos en los últimos siete días y se sitúa en los 38,1 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 33,5 casos de hace una semana, cuando se produjo un verdadero repunte al triplicarse la tasa de incidencia, lo que colocó a la comunidad en nivel epidémico del síndrome gripal. (Leer más https://acortar.link/M7YSu5)