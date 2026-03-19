Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 19 de marzo a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 19 de marzo hasta las 14 horas:

· Moreno anuncia la gratuidad de las escuelas infantiles públicas para niños de un año a partir del curso 2026/27

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves que, a partir del curso 2026/27, se implantará la gratuidad en las escuelas infantiles de titularidad de la administración autonómica y los centros adheridos para los niños y niñas de un año. (Leer más https://acortar.link/YXSBOa)

· Montero anuncia un cambio legal para que el accidente de Adamuz tenga consideración de accidente laboral

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este jueves que, "en breve", el Gobierno aprobará una modificación legal para que el accidente de Adamuz tenga la misma consideración que un accidente laboral. (Leer más https://acortar.link/z5YsDn)

· La Junta prevé reclamar en los tribunales "responsabilidad patrimonial" al Gobierno por la desconexión del AVE a Málaga

La Junta de Andalucía está "estudiando" de la mano de su Gabinete Jurídico emprender acciones judiciales para reclamar al Gobierno central "responsabilidad patrimonial" por la suspensión de la conexión ferroviaria por alta velocidad entre Madrid y Málaga, que está causando "un daño incuantificable a la 'marca Andalucía', la 'marca Málaga' y 'Costa del Sol', y alguien tiene de alguna forma que asumir esa responsabilidad". (Leer más https://acortar.link/WZYvBY)

· Marlaska confía que se haga "justicia" con la muerte de los dos guardias civiles en Barbate

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado que desde el Gobierno se tiene "respeto" al conjunto de las resoluciones judiciales, asegurando que "lo importante" del procedimiento del caso de los dos guardias civiles asesinados en Barbate al ser arrollados por una narcolancha y de los agentes heridos en ese mismo hecho, es que tras un juicio "absolutamente justo como procede en un Estado de Derecho, cumplan la pena que pueda recaer en su caso" y que se haga "justicia". (Leer más https://acortar.link/XlOj9E)

· Indemnizan en Sevilla a unos padres con 1.250.000 euros por "deficiencias médicas" en el parto de su bebé

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha alcanzado un acuerdo con los padres de un menor a través del que los mismos serán indemnizados con 1.250.000 euros por daños y perjuicios "como consecuencia de la asistencia sanitaria prestada" por el referido servicio durante el parto, en el que, según el juicio clínico referido por la representación procesal de la familia, el bebé presentó convulsiones neonatales, déficit visual o signos de parálisis cerebral infantil, entre otros, por "deficiencias" en el procedimiento médico. (Leer más https://acortar.link/3wu7AK)