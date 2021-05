Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 20 de mayo a las 19 horas

SEVILLA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 20 de mayo hasta las 19 horas:

· Andalucía acogerá 13 menores no acompañados procedentes de Ceuta y pide al Gobierno fondos específicos como frontera sur

Andalucía acogerá a 13 menores no acompañados procedentes de los centros de protección de Ceuta como medida para ayudar a las autoridades a hacer frente a la llegada de migrantes a la ciudad fronteriza y ha reclamado al Gobierno central fondos específicos teniendo en cuenta la comunidad es frontera sur de Europa. (Leer más https://bit.ly/2SWDey8)

· Vox no apoyará más iniciativas de la Junta que no lleven su firma: "El Gobierno andaluz ya es absolutamente frágil"

Vox ha anunciado este jueves, tras conocerse que Andalucía acogerá finalmente a trece menores migrantes procedentes de Ceuta, que no apoyará iniciativa o proyecto procedente del Gobierno autonómico de PP-A y Ciudadanos (Cs) que no lleve su firma o que no esté vinculado con los acuerdos de investidura, presupuestarios o el relativo a los tributos cedidos a la comunidad. "En este momento, es cuando ya el Gobierno de Andalucía es absolutamente frágil", según ha advertido el portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira. (Leer más https://bit.ly/3oBI0x0)

· Andalucía pide permitir no llevar mascarilla en colegios e institutos en espacios abiertos

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía quiere que las autoridades sanitarias revisen la posibilidad de permitir durante el próximo curso escolar 2021-2022 no llevar mascarilla durante el recreo y las horas de educación física que se desarrollen en espacios abiertos de los centros. (Leer más https://bit.ly/3bHYTkd)

· Moreno descarta adelanto electoral pese a "presiones de sectores sociales": "Los ciudadanos valoran no ser oportunista"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reconocido este jueves que ha recibido "presiones de sectores sociales" para que adelante las elecciones autonómicas porque existe un "clima social muy favorable", pero que su intención no es esa, sino agotar la legislatura y afrontar la salida de la pandemia del coronavirus. (Leer más https://bit.ly/2T9oBI9)

· Muere un trabajador de 28 años al caer sobre él material de hierro en un polígono de Marchena (Sevilla)

Un joven trabajador de 28 años de edad ha fallecido este jueves en Marchena (Sevilla) al caer sobre él materiales de hierro y un aparato mientras desempeñaba sus funciones en el polígono El Jardal. (Leer más https://bit.ly/2Sedm0f)