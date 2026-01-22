Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 22 de enero a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 22 de enero hasta las 19 horas:

· Se elevan a 45 los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz tras localizar a los dos últimos desaparecidos

El dispositivo de búsqueda establecido desde este jueves para localizar a las dos personas que viajaban en los trenes accidentados en Adamuz (Córdoba) el domingo, tras hallar 43 cuerpos y haber registrado 45 denuncias de desaparecidos, ha localizado los dos cuerpos pendientes poco antes de las 15,00 horas de este jueves, según fuentes conocedoras del dispositivo. (Leer más https://acortar.link/a8e3uM)

· La Guardia Civil entrega en el juzgado un primer atestado tras finalizar la inspección ocular en Adamuz

La Guardia Civil ha entregado en el juzgado de instrucción número 2 de Montoro (Córdoba) un primer atestado tras finalizar la inspección ocular de la zona del accidente ferroviario en Adamuz en el que han fallecido 45 personas, las dos últimas localizadas este mismo jueves. (Leer más https://acortar.link/gUoV3j)

· El juzgado de Montoro recibe ya una decena de denuncias por el siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba)

El Tribunal de Instancia plaza número 2 de Montoro (Córdoba) ya ha recibido unas diez denuncias y siete personaciones por el siniestro ferroviario ocurrido el domingo en las vías a su paso por el término municipal cordobés de Adamuz, con 43 fallecidos hasta el momento. Sobre las denuncias, "va a ser un goteo permanente", por lo que habrá que hacer "un trabajo procesal importante". (Leer más https://acortar.link/vSMyP7)

· Mata a su padre y deja herida grave a su madre en Fuengirola (Málaga) y se suicida arrojándose desde una azotea

La Policía Nacional ha iniciado una investigación sobre unos hechos ocurridos a primeras horas de este jueves en Fuengirola (Málaga) en el que las primeras pesquisas apuntan a que un matrimonio habría sido supuestamente atacado por su hijo, tras lo que este se ha precipitado desde una azotea. El padre ha fallecido y la madre fue trasladada al hospital en estado grave. (Leer más https://acortar.link/D8kH7O)

· Bomberos del Infoca capturan a Boro, el perro extraviado tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Un grupo de bomberos forestales de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), Plan Infoca, han conseguido capturar en la mañana de este jueves a Boro, el perro extraviado tras el accidente el pasado domingo de dos trenes en Adamuz (Córdoba) que se ha cobrado la vida de al menos 43 personas. (Leer más https://acortar.link/Su0i38)