Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 23 de octubre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 23 de octubre hasta las 14 horas:

· La Fiscalía Superior incoa diligencias por los cribados de cáncer de mama y pregunta por las "medidas de reparación"

La Fiscalía de la Comunidad de Andalucía, con sede en Granada, ha emitido un decreto este jueves para incoar diligencias tras haber recibido diversas denuncias relacionadas con los defectos en la prestación sanitaria de Andalucía en relación con los cribados de cáncer de mama y que pudieran corresponder a un "defectuoso funcionamiento" o aplicación del proceso asistencial integrado del cáncer de mama. (Leer más https://acortar.link/jaZ7DK)

· Moreno afirma que echa "de menos actitud colaborativa y constructiva" de Amama: "Prefiere manifestarse ante San Telmo"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado este jueves que echa "de menos una actitud colaborativa y constructiva" de Amama (Asociación de mujeres con cáncer de mama) y de diálogo con su Gobierno, y que, en cambio, prefiera "ir a manifestarse" frente al Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia andaluza. (Leer más https://acortar.link/ozQICq)

· Andalucía alerta de que el sistema Viogén "lleva un año fallando" y no ha podido "contactar" con mujeres víctimas

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López (PP-A), ha advertido este jueves de que el sistema Viogén --Sistema de seguimiento integral en los casos de Violencia de Género dependiente del Ministerio del Interior-- "lleva un año fallando", y su departamento está recabando información sobre el número de mujeres incluidas en él con las que "no ha podido contactar" como consecuencia de esa incidencia. (Leer más https://acortar.link/PKyKeV)

· La familia de Sandra Peña afirma que el comunicado del centro llega "tarde y mal" y pide "depurar responsabilidades"

El portavoz de la familia y tío de Sandra Peña --la menor que se suicidó presuntamente tras sufrir acoso escolar--, Isaac Villar, ha afirmado este jueves que el comunicado del Colegio Irlandesas Loreto "ha llegado tarde y mal". También ha pedido que la investigación "llegue hasta el final" y que "se depuren responsabilidades". (Leer más https://acortar.link/TDkwUw)

· Recuperados más de dos millones estafados a una veintena de víctimas mediante ataques a correos electrónicos

Ciberagentes adscritos a la Comisaría de Policía Nacional en Marbella (Málaga) han recuperado más de dos millones de euros estafados a una veintena de víctimas a través de ciberataques a correos electrónicos, la mayoría de casos asociados a operaciones inmobiliarias. Entre los sucesos esclarecidos destaca, en concreto, uno de ellos, en el que la rápida actuación de los investigadores ha permitido frustrar un fraude de 1,4 millones de euros en la compraventa de una villa de lujo, enclavada en la localidad malagueña, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado. (Leer más https://acortar.link/PKyKeV)