Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 29 de enero a las 14 horas

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 29 de enero

· Evacuadas 600 personas de zonas rurales de Jerez (Cádiz) por la crecida del río Guadalete por encima de los seis metros

Un total de 14 zonas rurales de la comarca de Jerez de la Frontera (Cádiz) van a ser evacuadas de manera inminente ante la crecida del río Guadalete, que baja en estos momentos por encima de los seis metros, es decir, en nivel de alerta roja, afectando a unas 600 personas. (Leer más https://acortar.link/nMorgc)

· Localizado el cuerpo sin vida de una mujer en una acequia en Castell de Ferro (Granada) en pleno temporal

El cuerpo sin vida de una mujer de 62 años fue localizado en la noche del miércoles en una acequia en Castell de Ferro (Granada) sin signos externos de violencia, después de que su familia hubiera alertado de su desaparición esa misma mañana. (Leer más https://acortar.link/0CEKVa)

· Feijóo afea la ausencia de Sánchez en el funeral de Huelva: "No quiere acompañar a las víctimas. No hay otra"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves, sobre la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la misa funeral por las víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba) que tendrá lugar esta tarde en Huelva, que "no quiere acompañar a las víctimas" de la tragedia. A su entender, no hay otra explicación. (Leer más https://acortar.link/dIOSmE)

· Puente dice que la línea Madrid-Andalucía "no está abandonada ni olvidada" y ensalza la respuesta institucional en Adamuz

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, en la que ocurrió el accidente de Adamuz el pasado 18 de enero, "no está olvidada ni abandonada", al mismo tiempo que ha defendido que la respuesta del conjunto de la sociedad y de todas las instituciones "ha estado a la altura". (Leer más https://acortar.link/YcO7EK)

· Moreno agradece personalmente a los sanitarios su labor en Adamuz (Córdoba): "Sois el orgullo de toda Andalucía"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha agradecido a todo el personal sanitario y de emergencia "todo el esfuerzo y el sacrificio" que mostraron en la atención de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que se ha saldado con 45 fallecidos y más de 120 heridos, y les ha trasladado el "orgullo" y el "reconocimiento" de todos los andaluces por el trabajo que desarrollaron tanto en el lugar del accidente como en los distintos centros hospitalarios en los que se atendió de inmediato a los heridos. (Leer más https://acortar.link/QMMdDS)