Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 29 de enero a las 19 horas

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 29 de enero hasta las 19 horas:

· El obispo de Huelva reclama "esclarecer la verdad" y actuar "con justicia" para evitar tragedias como las de Adamuz (Córdoba)

El obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, ha señalado en la misa funeral que se ha celebrado este jueves en el Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva por las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 45 personas, 27 de ellas de la provincia onubense, que la sociedad tiene un "compromiso" con estas familias. La asistencia ha superado las 4.300 personas. (Leer más https://acortar.link/OSLVLh)

· Muere un trabajador de 55 años en Mairena tras caer al vacío en el Polígono Pisa, segunda víctima en Sevilla en 24 horas

Un hombre de 55 años ha fallecido este jueves en el Polígono Pisa en Mairena del Aljarafe (Sevilla) tras caer al vacío mientras estaba trabajando en una empresa de mantenimiento de naves, según han indicado fuentes municipales. (Leer más https://acortar.link/Cf6jax)

· Evacuadas 600 personas de zonas rurales de Jerez (Cádiz) por la crecida del río Guadalete por encima de los seis metros

Un total de 14 zonas rurales de la comarca de Jerez de la Frontera (Cádiz) van a ser evacuadas de manera inminente ante la crecida del río Guadalete, que baja en estos momentos por encima de los seis metros, es decir, en nivel de alerta roja, afectando a unas 600 personas. (Leer más https://acortar.link/nMorgc)

· Localizado el cuerpo sin vida de una mujer en una acequia en Castell de Ferro (Granada) en pleno temporal

El cuerpo sin vida de una mujer de 62 años fue localizado en la noche del miércoles en una acequia en Castell de Ferro (Granada) sin signos externos de violencia, después de que su familia hubiera alertado de su desaparición esa misma mañana. (Leer más https://acortar.link/0CEKVa)

· El Parlamento apoya la petición de Medalla de Andalucía para Adamuz y guarda un minuto de silencio por las víctimas

El Pleno extraordinario del Parlamento andaluz que se desarrollará este jueves, 29 de enero, por la tarde ha arrancado con un minuto de silencio por las víctimas del trágico accidente ferroviario registrado el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), así como con la lectura de una declaración institucional en la que se respalda la petición de concesión de una de las medallas de Andalucía que otorgará el Ejecutivo autonómico con motivo del 28 de febrero, día de la comunidad, al citado pueblo cordobés por la entrega y ayuda prestada por sus vecinos ante el suceso. (Leer más https://acortar.link/GJORs7)