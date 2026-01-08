Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 8 de enero a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 8 de enero hasta las 14 horas:

· La Junta critica que Sánchez reciba a Junqueras "como un jefe de Estado" para "hablar del cupo independentista"

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha criticado este jueves que el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, reciba en el Palacio de La Moncloa al líder de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Oriol Junqueras, "como si fuera un jefe de Estado" para "hablar del cupo independentista" en el marco de la financiación autonómica. (Leer más https://acortar.link/ldtjuA)

· Reparada la avería por robo de cable entre Córdoba y Guadajoz que causa retrasos en trenes AVE entre Madrid y Andalucía

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha anunciado sobre las 13.00 horas de este jueves, 8 de enero, que ya ha sido reparada la avería provocada por un intento de robo de cable entre Córdoba y Guadajoz que causa desde primera hora retrasos en los trenes de Alta Velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía. (Leer más https://acortar.link/vANg22)

· Tres detenidos en una red de blanqueo con coches de lujo y dos millones de patrimonio en Las Cabezas (Sevilla) y Jerez

La Guardia Civil ha culminado una investigación en las provincias de Sevilla y Cádiz que se ha saldado con tres personas detenidas por delitos de blanqueo de capitales y contrabando. La operación, denominada 'Homeros', se inició tras detectarse indicios de actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de géneros estancados y la ocultación de beneficios. El patrimonio intervenido, en el que se incluyen vehículos de lujo, está valorado en dos millones de euros. (Leer más https://acortar.link/Vv1bUC)

· A prisión en Málaga un joven de 22 años por presunta agresión sexual a una chica de 19 en Nochevieja

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Málaga acordó el pasado día 3 de enero el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de un joven de 22 años por la presunta comisión de un delito de agresión sexual sobre una chica de 19 en plena calle durante la madrugada del pasado día 1 de enero. (Leer más https://acortar.link/pZ8hV8)

· La Junta apuesta por el antiguo Clínico como sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública en Granada

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado de que el próximo lunes se aprobará en Consejo de Gobierno la propuesta de que Granada presente candidatura para acoger la Agencia Estatal de Salud Pública, para la que se ofrecerá como sede inicial las dependencias de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) y como sede definitiva el antiguo Hospital Clínico San Cecilio. (Leer más https://acortar.link/l2krr5)