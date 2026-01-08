Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 8 de enero a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 8 de enero hasta las 19 horas:

· Muerte fulminante de una niña de cinco años en Huelva por sepsis meningocócica y la Junta activa el protocolo sanitario

Una menor de cinco años, natural de Villablanca (Huelva), falleció este miércoles por un cuadro fulminante de sepsis meningocócica, por lo que la Junta de Andalucía ha abierto el protocolo sanitario previsto para este tipo de casos, que implica tratamiento de quimioprofilaxis a las personas que han tenido un contacto estrecho con la menor, tanto en su entorno familiar como entre el personal sanitario que la atendió. (Leer más https://acortar.link/rvjvhJ)

· Moreno avisa de que Andalucía no consentirá un "nuevo maltrato" de Sánchez con una financiación que "rompa la igualdad"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido este jueves de que esta comunidad no va a consentir un "nuevo maltrato" del Gobierno de Pedro Sánchez con un sistema de financiación autonómica que "rompa la igualdad". Moreno se ha pronunciado así en redes sociales después de que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, que ha mantenido este jueves una reunión en la Moncloa con Pedro Sánchez, haya anunciado que han llegado a un acuerdo en materia de financiación para Cataluña que supondrá 4.700 millones de euros más para la comunidad, con un incremento de su capacidad presupuestaria de un 12%, y el reconocimiento del principio de ordinalidad. (Leer más https://acortar.link/86h7qR)

· Retrasos en trenes AVE entre Madrid y Andalucía por una avería ya reparada por robo de cable entre Córdoba y Guadajoz

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha anunciado sobre las 13.00 horas de este jueves, 8 de enero, que ya ha sido reparada la avería provocada por un intento de robo de cable entre Córdoba y Guadajoz que causa desde primera hora retrasos en los trenes de Alta Velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía. (Leer más https://acortar.link/vANg22)

· Tres detenidos en una red de blanqueo con coches de lujo y dos millones de patrimonio en Las Cabezas (Sevilla) y Jerez

La Guardia Civil ha culminado una investigación en las provincias de Sevilla y Cádiz que se ha saldado con tres personas detenidas por delitos de blanqueo de capitales y contrabando. La operación, denominada 'Homeros', se inició tras detectarse indicios de actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de géneros estancados y la ocultación de beneficios. El patrimonio intervenido, en el que se incluyen vehículos de lujo, está valorado en dos millones de euros. (Leer más https://acortar.link/Vv1bUC)

· A prisión en Málaga un joven de 22 años por presunta agresión sexual a una chica de 19 en Nochevieja

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Málaga acordó el pasado día 3 de enero el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de un joven de 22 años por la presunta comisión de un delito de agresión sexual sobre una chica de 19 en plena calle durante la madrugada del pasado día 1 de enero. (Leer más https://acortar.link/pZ8hV8)