Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 5 de febrero a las 14 horas

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 5 de febrero hasta las 14 horas:

· Andalucía roza los 4.000 desalojados con 87 carreteras cortadas y busca a una mujer caída al río en Salayonga (Málaga)

El paso de la borrasca Leonardo ha provocado nuevos desalojos desde la noche de este miércoles hasta la madrugada de este jueves en varias localidades de Cádiz, Granada, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla, lo que eleva la cifra a cerca de 4.000 los evacuados, según informa la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias. (Leer más https://acortar.link/bSVrlh)

· El fuerte viento desprende una de las azucenas de bronce que rematan la Giralda de Sevilla

Las fuertes rachas de viento que registra Sevilla desde primeras horas de este jueves 5 de febrero por la borrasca Leonardo han provocado el desprendimiento de una de las jarras de azucenas de bronce que se encuentran en el cuerpo renacentista de la Giralda; en concreto, la que se hallaba en la zona sureste de la torre. (Leer más https://acortar.link/wCsQYg)

· Arcos (Cádiz) desaloja viviendas de zonas colindantes al río Guadalete y al pantano ante la crecida del agua

El Ayuntamiento de Arcos de la Frontera (Cádiz) ha coordinado el desalojo de viviendas durante la noche del miércoles y madrugada de este jueves en zonas cercanas al río Guadalete y el pantano, localizadas en la zona conocida como el Barrio Bajo de la localidad. "Las circunstancias se han precipitado en la última hora y el pantano está recibiendo muchísima más agua de la que está desembalsando", ha manifestado el alcalde, Miguel Rodríguez, a los vecinos en un mensaje a través de las redes sociales, recogido por Europa Press. (Leer más https://acortar.link/VDQM7l)

· Moreno pide seguir "extremando la precaución" ante "episodios meteorológicos nunca vistos en Andalucía"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este jueves a los ciudadanos seguir "extremando la precaución" ante los "episodios meteorológicos nunca vistos" en esta comunidad, que está siendo azotada en estos momentos por la borrasca Leonardo. (Leer más https://acortar.link/lJgfjn)

· Renfe mantiene la suspensión de trenes en Andalucía excepto el Cercanías C1 de Málaga y el AVE Madrid-Córdoba

Renfe mantiene cancelados los trenes de Andalucía como consecuencia del fuerte temporal que azota la comunidad desde hace días. Sólo mantiene el servicio del Cercanías C1 de Málaga y garantiza el trayecto del AVE Madrid-Córdoba. Según la última actualización remitida por la empresa, están suprimidos los servicios de Media Distancia entre Algeciras-Antequera, sin alternativa de transporte por carretera; los primeros servicios entre Málaga-Sevilla, Cádiz-Sevilla, Sevilla-Córdoba y Huelva-Sevilla; el Media Distancia entre Córdoba-Jaén, con servicio alternativo de transporte por carretera; y la Media Distancia Huelva-Jabugo. (Leer más https://acortar.link/OOBZP2)