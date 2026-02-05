Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 5 de febrero a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 5 de febrero hasta las 19 horas:

· Moreno anuncia la "evacuación preventiva y ordenada" de 1.500 vecinos de Grazalema (Cádiz) por riesgo de derrumbe

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado la evacuación "preventiva, escalonada y ordenada" este jueves de unos 1.500 vecinos del municipio de Grazalema (Cádiz), ante los efectos del fuerte temporal que azota a la Andalucía. Ha señalado que se trata de una medida "preventiva" ante la posibilidad de que hubiera algunos deslizamientos de tierra por la gran cantidad de agua acumulada y un acuífero "absolutamente colmado", que causaran "destrucción" de alguna calle o casa. (Leer más https://acortar.link/igpJg6)

· Arcos (Cádiz) suma un millar de evacuados por el desembalse en Bornos que podría alcanzar 700 metros cúbicos por segundo

El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha señalado que el caudal de desembalse en Bornos podría incrementarse a los 700 metros cúbicos por segundo para aumentar capacidad de resguardo y seguir recibiendo aportes. Así, ha indicado que que se realizan nuevos desalojos en Arcos de la Frontera, que sumará un millar de evacuados. (Leer más https://acortar.link/V5Xj0x)

· El fuerte viento desprende una de las azucenas de bronce que rematan la Giralda de Sevilla

Las fuertes rachas de viento que registra Sevilla desde primeras horas de este jueves 5 de febrero por la borrasca Leonardo han provocado el desprendimiento de una de las jarras de azucenas de bronce que se encuentran en el cuerpo renacentista de la Giralda; en concreto, la que se hallaba en la zona sureste de la torre. (Leer más https://acortar.link/wCsQYg)

· Renfe mantiene la suspensión de trenes en Andalucía excepto el Cercanías C1 de Málaga y el AVE Madrid-Córdoba

Renfe mantiene cancelados los trenes de Andalucía como consecuencia del fuerte temporal que azota la comunidad desde hace días. Sólo mantiene el servicio del Cercanías C1 de Málaga y garantiza el trayecto del AVE Madrid-Córdoba. Según la última actualización remitida por la empresa, están suprimidos los servicios de Media Distancia entre Algeciras-Antequera, sin alternativa de transporte por carretera; los primeros servicios entre Málaga-Sevilla, Cádiz-Sevilla, Sevilla-Córdoba y Huelva-Sevilla; el Media Distancia entre Córdoba-Jaén, con servicio alternativo de transporte por carretera; y la Media Distancia Huelva-Jabugo. (Leer más https://acortar.link/OOBZP2)

· Montero garantiza que el Gobierno declarará "zonas gravemente afectadas" por el temporal en Andalucía

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha anticipado este jueves que, "en los próximos días", el Ejecutivo central declarará "zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil" aquellas que hayan sufrido con mayor intensidad los efectos del temporal que atraviesa Andalucía en los últimos días, e impulsará ayudas para "compensar" a la población de estos puntos por los daños sufridos. (Leer más https://acortar.link/Xwm6fI)