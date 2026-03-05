Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 5 de marzo a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 5 de marzo hasta las 19 horas:

· Víctimas de Adamuz piden que no haya más "contaminación o falsificación" de pruebas: "Confiamos en la justicia"

El portavoz de la plataforma de afectados por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), Mario Samper, ha pedido este jueves que no haya "más contaminaciones, ocultación de pruebas o falsificación de datos" relativos al siniestro y ha expresado su confianza en la justicia para garantizar una "investigación exhaustiva, transparente e imparcial". (Leer más https://acortar.link/YyPDB3)

· La CEA pide "diplomacia inteligente" para evitar tensiones comerciales con EEUU y "caminar de la mano" de la UE

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha apelado a la "diplomacia inteligente" como herramienta para preservar la estabilidad internacional e impedir que se vean afectadas las relaciones comerciales entre España y Estados Unidos. Al mismo tiempo, ha pedido "caminar de la mano" de la Unión Europea (UE) para "tomar posiciones comunes". (Leer más https://acortar.link/0vexsQ)

· Grazalema (Cádiz) vuelve a atraer visitantes un mes después del desalojo pendiente de reabrir senderos naturales

El municipio gaditano de Grazalema vio hace un mes sacudida su normalidad al tener que ser evacuado al completo como consecuencia de las abundantes lluvias que estaban cayendo y que alcanzaron los casi 600 litros en 24 horas. Un mes después de aquel 5 de febrero, este pequeño pueblo de la sierra de Cádiz ha retomado ya la vida diaria que el tren de borrascas le arrebató y vuelve a ser un pueblo que respira vida y atrae a visitantes, pero que sigue pendiente de que vuelvan a reabrir los senderos naturales que permanecen cerrados y que es uno de sus reclamos turísticos. (Leer más https://acortar.link/EBoyUR)

· Muere al empotrar su vehículo contra la fachada de un restaurante en Tarifa (Cádiz)

Una persona, de la que aún no ha trascendido la identidad, ha muerto este jueves 5 de marzo tras salirse de la carretera con el vehículo en el que viajaba y empotrarse contra la fachada de un restaurante en la carretera N-340, en la localidad gaditana de Tarifa. (Leer más https://acortar.link/jbSaWG)

· Caso ERE: Nueva condena al exdirector de Trabajo Daniel Alberto Rivera por una ayuda de 937.500 euros a Autologística

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a tres años y un día de cárcel al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Daniel Alberto Rivera, en una pieza separada del caso ERE por la ayuda concedida a la empresa Autologística de Andalucía S.A., cuyo objeto social es el transporte intermodal con vehículos propios o arrendados y las actividades complementarias y auxiliares de tales transportes. Además, condena a Rivera como autor de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos, con la atenuante de dilaciones indebidas, a seis años y un día de inhabilitación absoluta y el pago de una indemnización de 937.500 euros a la Junta de Andalucía "como resarcimiento por el perjuicio causado" y que se corresponde con la cantidad "malversada". (Leer más https://acortar.link/qyWNEN)